Совет судей не разделяет поддержку судебной реформы Польши со стороны Сквернялиса

Поддержка проводимой властями Польши судебной реформы со стороны премьера Саулюса Сквернялиса обусловлена выборами, судьи Литвы дистанцируются от нее, заявил в понедельник Совет судей Литвы.

"Высказывания главы правительства Литвы о поддержке со стороны Литвы проводимой в Польше судебной реформы мы оцениваем как обусловленные напряженным предвыборным периодом и дистанцируемся от любых поддерживающих эту реформу утверждений", - заявлено в пресс-релизе Совета.

Там также отмечается, что "прагматическое стремление сохранить тесные межгосударственные отношения не может стать причиной для отрицания базовых демократических ценностей" и выражается надежда, что внешняя и внутренняя политика Литвы, основанная на сохранении общих европейских ценностей, останется твердой и последовательной.

В заявлении сообщества литовских судей также выражается озабоченность действиями польских властей, проводимой реформой судов и нарушением независимости судов, которое "создает угрозу базовым принципам правового государства".

Совет судей Литвы выразил поддержку судьям Польши, юридическому сообществу и всему гражданскому обществу, не одобряющему судебную реформу. По мнению Совета, нехватка независимости судов уже отразилась на доверии между Польшей и другими странами ЕС.

С. Сквернялис выразил поддержку судебной реформе во время встречи с премьером Польши Матеушем Моравецким в четверг.

Он не одобрил возможные санкции ЕС и добавил, что реформа - "внутреннее дело Польши".

Еврокомиссия (ЕК) запустила несколько санкционных процедур в отношении Польши за нарушение фундаментального принципа независимости судебной системы. По мнению Брюсселя, реформы правящей партии "Право и справедливость" бросают вызов демократии и верховенству закона.

Партия "Право и справедливость" утверждает, что цель реформ - борьба с коррупцией в судебной системе.

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