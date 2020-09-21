В Литве будут предприняты новые меры: ужесточают посещение пациентов, вернется обязательное тестирование

179 – столько новых случаев коронавируса зафиксировано в Литве в субботу и в воскресенье, еще 70 - в понедельник. О том, что предпринято для того, чтобы справиться с ситуацией, в понедельник на пресс-конференции рассказал министр здравоохранения Аурелиюс Верига и глава Вильнюсского департамента Национального центра общественного здравоохранения Роланда Лингене.

По словам министра, общая ситуация в Литве "не улучшается", поэтому важно напомнить о средствах защиты. "Мы видим по фото из общественных мест, из медучреждений, что персонал неправильно надевает маски, что уже говорить о людях, которые не медики и не знают, как их носить. Я хочу напомнить, что маска должна закрывать нос и рот", – напомнил Верига.

Он повторил информацию о том, что инвалидам, которые в силу состояния здоровья, как физического, так и психического, не могут носить маски, могут их не надевать.

Министр напомнил, что в понедельник изменили стратегию тестирования – будут в обязательном порядке проверять пациентов больниц, интенсивнее будут тестировать медперсонал, ужесточат порядок посещения пациентов, чтобы инфекция не попала в больницы.

По словам Лингене, за пятницу, субботу и воскресенье установили 249 случаев коронавируса. Между тем за весь июль установили 275 случаев COVID-19.

"Это показывает серьезность ситуации. За 3 недели сентября, без этой, мы зарегистрировали 886 случаев, в апреле было 880, а в марте – больше 550", – сказала Лингене.

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