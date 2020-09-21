Испытания системы ЛЭП Калининградской области прошли успешно

Проведенные в минувшие выходные испытания изолированной работы системы линий электропередачи (ЛЭП) Калининградской области не вызвало неполадок, сообщил литовский оператор системы ЛЭП – компания Litgrid.

"Литовская система передачи электроэнергии действовала по заранее подготовленному плану, никаких отклонений системы или неполадок не было", – говорится в присланном BNS комментарии компании.

Испытания, как и планировалось, начались в субботу в 10 часов и завершилось в 18 часов. Во время испытаний не осуществлялись торги электроэнергией, импортируемой из Калининградской области.

Статьи по теме: Litgrid в августе проведет испытания работы системы ЛЭП Литвы

Впервые такой тест был проведен в конце мая прошлого года и продолжался 72 часа. До этого проводилось несколько кратковременных испытаний по 15 минут.

Планируется, что тесты работы в изолированном режиме в Калининграде будут проводиться ежегодно до отделения Литвы и Балтийских стран от постсоветской системы БРЭЛЛ, что ожидается к 2025 году.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!