На Клайпедский терминал СПГ прибыл новый груз газа "Новатэка"

В понедельник на Клайпедский терминал сжиженного природного газа (ТСПГ) пришел новый небольшой груз газа российской компании "Новатэк" – 50-й в этом газовом году. Он доставил 10 тыс. кубометров СГП.

Небольшой газовоз Coral Fungia прибыл из Высоцка, где действует завод СПГ "Новатэка". Газовоз утром пришвартовался у плавучего газохранилища Independence, показывают данные порталов myshiptracking.com, vesselfinder.com и marinetraffic.com.

За этот газовый год, который продолжается с октября 2019 года до сентября 2020 года, на терминале также принято 18 больших газовозов из Норвегии и четыре крупных газовых груза из США. Все они доставили в среднем по 140 тыс. кубометров СПГ.

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