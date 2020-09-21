В Литве задержан миллиардер из США Ахмад Хаваджа

Правоохранительные органы Литвы задержали миллиардера из США Ахмада Энди Хаваджу, сообщил портал новостей 15min.lt. Гражданин США и Ливана был задержан в Вильнюсе вечером 3 сентября.

Должностные лица США обвиняют его в незаконном переводе 3,5 млн долларов США в 2016 году избирательной кампании Хиллари Клинтон. Сам А. Хаваджа утверждает, что с ним пытаются расправиться, поскольку он располагает информацией, компрометирующей президента США Дональда Трампа.

Бизнесмен, женившийся на гражданке Литвы, владеет квартирой в центре Вильнюса, ему также принадлежит недвижимое имущество в Клайпеде.

А. Хаваджа указал литовским судам, что его дело – политическое и родилось только тогда, когда президент США Д. Трамп начал свою кампанию по переизбранию на президентский пост.

Вильнюсский участковый суд в начале сентября разрешил арестовать американца на два месяца, на минувшей неделе Вильнюсский окружной суд оставил в силе это решение. А. Хаваджа просил заменить арест на ношение ножного электронного браслета и в качестве залога перевел 770 тыс. евро.

"Подозреваемый проводил миллионные переводы, то есть располагал особо крупными денежными суммами. В жалобе также отмечается, что А. Хаваджа является известным бизнесменом, создавшим разные компании и много рабочих мест. (...) В качестве возможного залога внесена достаточно большая денежная сумма, но с учетом имущественного положения А. Хаваджи, это не удержит его от возможного сокрытия во избежание процесса экстрадиции", – говорится в распоряжении суда.

Решение, согласно которому бизнесмен арестован на два месяца, является окончательным и обжалованию не подлежит.

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