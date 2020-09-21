В общественном транспорте Каунаса вернут прежний порядок: водители будут продавать билеты

С 23 сентября в каунасском общественном транспорте пассажиры сова смогут покупать билеты у водителя и входить через переднюю дверь. Такое решение было принято, когда констатировали, что эпидемиологическая ситуация в Каунасе хорошая, риск снижен до минимума, сообщает компания "Каунасские автобусы" (Kauno autobusai).

В сентябре много людей вернулось на работу, школьники пошли в школы, поэтому чаще попадаются люди, которые заранее не купили билеты на проезд. Гостям города также непросто разобраться в ситуации. Они обычно надеются купить билет в транспорте. Пассажиры были недовольны тем, что у них нет возможности купить билет в автобусе или троллейбусе.

"Мы вставили стеклянные и пластиковые стенки между водителем и пассажирами, обеспечили возможность безопасной продажи билетов. После того как пассажиры смогут пользоваться передней дверью, улучшится циркуляция воздуха в транспортном средстве, станет больше места в салоне.

Однако важно помнить, что лучше заранее позаботиться о билетах и надевать маски в общественном транспорте, стараться соблюдать дистанцию", – сказал представитель Kauno autobusai Каролис Декерис.

Пассажиров ждет и другое новшество – контролеры смогут блокировать систему компостирования билетов, это скажется только на "зайцах", но не доставит никаких неудобств честным пассажирам. Специальный прибор сможет отследить все автобусы и троллейбусы, которые должны подъехать к остановке, и блокировать в них компостеры.



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