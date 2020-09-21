Подозрения: вильнюсским школьникам еду готовили из отходов

Государственная продовольственно-ветеринарная служба (ГПВС) получила сообщение о том, что в столовой вильнюсской прогимназии им. князя Гедиминаса еду детям готовят из отходов, собранных с тарелок, сообщает LRT. ГПВС начала проверку, чтобы выяснить, так ли обстоят дела на самом деле.

Одна из поварих, с которой говорили журналисты LRT, признала, что из недоеденной еды потом готовят другие блюда. По ее словам, если утром дети не съели кашу, то на полдник из нее готовили блинчики, а остатки измельчают и на следующий день добавляют в мясные клецки. По словам поварихи, такие блюда получают не отдельные дети, а целые классы. Она сказала, что в ход идут даже уже надкушенные детьми и недоеденные котлеты.

Директор прогимназии Римантас Ремейка признал, что поставщики услуги общепита из-за нехватки мяса несколько раз были вынуждены импровизировать.

"Несколько дней были такие случаи, когда приходилось уменьшать порции и импровизировать. Такие недоразумения случаются в небольших филиалах нашей школы потому, что компания не может посчитать, сколько продуктов необходимо, и продуктов не хватает", – пояснил директор.

Он признал, что после того как решением главы Минздрава Аурелиюса Вериги было изменено меню, дети перестали питаться в столовой, поскольку они не привыкли к здоровому питанию.

Радио LRT сообщает, что услуги общепита прогимназии предоставляет ПУ Bruneros.

Сами представители компании ситуацию не комментируют.

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