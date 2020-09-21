После рекордных показателей заболеваемости глава Минздрава отмечает, что сейчас ситуация не такая, как весной

Новые случаи коронавируса в Литвы в минувшие выходные побили новые рекорды, а министр здравоохранения Аурелиюс Верига сказал, что ситуация ухудшается, но находится под контролем. В интервью Delfi он заверил, что если больше всего случаев фиксируется в очагах, то в масштабах страны могут быть обновлены лишь некоторые рекомендации, а основное внимание будет уделено людям старшего возраста.

В субботу утром сообщалось о 99, а в воскресенье - о 80 новых случаях коронавируса. В понедельник состоится заседание Комитета по управлению COVID–19.

Министр сказал, что если новые случаи будут фиксироваться только в очагах, то новых ограничений в масштабах всей страны не будет.

"Если большая часть случаев по-прежнему фиксируется в очагах, то необязательно что-то менять в масштабах всей страны, ведь самые большие очаги сейчас - Радвилишкская больница, несколько очагов в Шяуляй, но там все достаточно ясно", – сказал министр.

Он напомнил, что некоторые указания для Радвилишкской больницы были даны в минувшие выходные.

"Это может быть такой случай, как в Неменчине – община компактная, никаких переживаний в связи с распространением. (…) Пока стараемся локально управлять очагами, еще нет национальных решений, но такие рекомендации могут появиться.

Особенно это будет касаться людей старшего возраста. Дети и молодежь перемещаются свободно, ходят в детские сады и школы, ездят в вузы, потом домой. Поэтому люди старшего возраста, которые с ними живут, должны быть бдительны, чтобы болезнь не распространилась, риск велик", – сказал министр.

Он привел пример Радвилишкской больницы, как пример плохой практики, где не учли всю серьезность заболевания.

"Плохое настроение, а как же иначе. Неприятно, что количество случаев растет, особенно беспокоит, что "отключаются" больницы. Это предоставит немало неудобств, проблем местным жителям (…) Но если подобные сценарии будут повторяться и в других больницах, будет плохо. И это знак медучреждениям, которые во время первой волны не столкнулись с серьезными проблемами, где не было очагов. Может, там сквозь пальцы посмотрели на контроль над инфекцией, думаю, это серьезный знак, надо задуматься и взять себя в руки", – сказал министр.

Он подчеркнул, что ни одна больница не застрахована от такой ситуации, как в Радвилишкисе. На просьбу оценить ситуацию, министр сказал, что она ухудшается, но находится под контролем.

"Государство функционирует, люди ходят на работу, дети – в школы, большая часть учреждений работает. Это значит, что ситуация под контролем, она ухудшается, но находится под контролем", – сказал Delfi министр Верига.

Несмотря на то, что количество заболеваний росло уже на прошлой неделе, в пятницу смягчили правила ношения масок в заведениях общепита. Министр сказал, что некоторые правила там просто-напросто не работали.

"Это было больше символическое, чем реальное ослабление. Когда ходишь по улице и видишь, что творится в кафе. Какое-то средство может действовать тогда, когда общество его понимает и поддерживает, а не когда действуют штрафы. Было много практических вопросов, когда эту маску снимать, когда надевать. (…) Поэтому требования немного облегчили, у столика можно снимать маски, в остальное время надо быть в них", – пояснил Верига принятое решение.

На вопрос, не связано ли это с желанием угодить избирателям перед выборами, он ответил: "Нет, не из-за выборов, никто даже если хотел бы, не может предугадать, что будет перед самими выборами, ведь болезнь распространяется.

Похожие прогнозы были, что по мере наступления похолодания, люди начнут закрываться в помещения, поэтому количество случаев увеличится, это и произошло. С этим ничего не юподелаешь".

Он заверил, что ухудшение положения изменит и путешествия за пределами страны.

"Конечно, рост числа заболеваний вызывает вторичные последствия и за границей – в Латвии нашим гражданам нужно изолироваться. Это ограничивает поездки. (…) Такие показатели неудобны не только внутри страны, они неудобны и для путешественников, людей, которым надо выехать из Литвы", – сказал министр.

Весной, когда ввели жесткий карантин, говорили, что это нужно для сохранения жизнеспособности учреждений системы здравоохранения. Новые случаи заболевания сейчас бьют рекорды, но медучреждения работают. Верига сказал Delfi, что не может подтвердить, что причина тому - более легкая форма заболевания.

"Я не вирусолог, мне сложно оценить саму форму вируса, изменился он или нет. Что ясно, так это, что инфекция распространяется среди более молодых жителей", – сказал он.



"Заполненность больниц очевидное дело, эту информацию обновляют каждое утро. (…) Она низкая, но не надо забывать, что после того как в карантин были ограничены плановые операции и процедуры, жители стоят в очереди за ними. До сих пор мы оказывали давление на больницы, чтобы они принимали людей. (…) То, что больницы заполняются, не значит, что что-то плохо. Вопрос - кто заполняет эти койки", – сказал глава Минздрава.

По его словам, поскольку больницы опаздывают с данными недели на две, что-то сказать о состоянии на сегодняшний день сложно. Он сказал, что жесткий карантин весной позволил постепенно выйти из него.

Страны ЕС, которые весной хорошо справились с первой волной коронавируса, сейчас переживают скачок болезни. Верига сказал, что этому есть две причины: не справляются со второй волной и этот период надо просто пережить.

Он сказал, что после весны страны научились фиксировать очаги и их изолировать.

"В определенном смысле, мы можем позволить себе совсем другие действия, нежели были весной. Тогда информации и знаний было немного, тогда имело смысл закрыться и не дать вирусу распространиться внутри. Если бы он распространился тогда, когда учреждения не были готовы, это было бы губительно", – сказал Верига.

Он напомнил о про психологическую усталость людей.

"От определенных мер общество устало. За это время можно было создать немало теорий заговора, которые сеют сомнения в обществе. Нет смысла вводить какие-то меры, какие не будут соблюдать. Важно, чтобы люди понимали, что происходит", – сказал Delfi министр.

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