Продолжительность жизни литовцев меняется: уже появляются проблемы

Низкая рождаемость и увеличение продолжительности жизни приводят к общему старению общества. Если сейчас на 10 работающих граждан Литвы приходятся три пенсионера, то, согласно прогнозам, в 2040 г. на 10 работающих придется больше 5 пенсионеров. Изменение образа жизни жителей дает повод для радости - люди дольше остаются активными, но это и приводит к новым вызовам, например, обеспечение финансового благосостояния людей старшего возраста в будущем.

В 2020 г. средняя продолжительность жизни мужчин в Литве составила 71,1 год, а женщин – 80,9 лет. Ежегодно этот показатель растет, сокращается разница в продолжительности жизни мужчин и женщин, отмечает социолог Литовского центра социальных исследований Даумантас Стумбрис. А ведь большая разница между продолжительностью жизни мужчин и женщин в Литве долгое время была самой большой в мире.

"Прогнозируют, что в будущем эта разница будет все больше уменьшаться, а продолжительность жизни мужчин будет расти быстрее, чем женщин. Спустя 50 лет стагнации, с 2007 г. у нас начался последовательный рост продолжительности жизни", – заметил Стумбрис.

Он подчеркнул, что эти перемены происходят в результате изменения образа жизни. Больше всего на рост продолжительности жизни подействовало снижение смертности в группе мужчин среднего возраста.

"В последние 15 лет стало меньше смертей, обусловленных внешними факторами – отравлениями, убийствами, самоубийствами, утоплениями, падениями и др. несчастьями. Снижается количество смертей из-за болезней, связанных с кровообращением. Эти две группы отражают определенные перемены в образе жизни и отношению к здоровью. Мы стали больше ценить жизнь, меняется наше отношение к опасному для здоровья поведению", – заметил социолог.

Большое влияние на продолжительность жизни имеет снижение употребления алкоголя и сокращение случаев нетрезвого вождения, люди больше двигаются, занимаются спортом, заботятся о здоровье.

"Раньше некоторые группы общества считали, что тем, кто физически работает, не нужно заниматься спортом. Но надо понимать, что физический труд направлен на определенные части тела, которые получают большую нагрузку, например, на спину. Сейчас появилась физическая активность, направленная на улучшение здоровья, люди помогают себе, а не калечат себя", – заметил Стумбрис.

Что касается увеличения продолжительности жизни, то это отмечается не во всех группах общества. Есть такие, где продолжительность жизни меньше средней. Если продолжительность жизни в группе образованных людей растет, то в группе сельских жителей, людей асоциальных, безработных и разведенных она не увеличивается.

Старший экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас сказал, что самый большой вызов в увеличении продолжительности жизни - увеличение продолжительности здоровой и активной жизни.

Экономист заметил, что большая продолжительность жизни - это одна из основных характеристик благосостояния общества.

Например, в США продолжительность жизни - одна из трех основных характеристик благосостояния, наряду с ВВП и уровнем образования. Увеличение продолжительности жизни становится проблемой тогда, когда люди в силу нехватки знаний, компетентности или здоровья не могут увеличить продолжительность активной жизни, становясь бременем для системы здравоохранения и всего общества.

Маурицас отметил, что в Скандинавских странах около трети пенсионеров работает и не из-за небольших пенсий, а ради самореализации и любви к работе. Поэтому в будущем людям старшего возраста надо создавать условия для продолжения активной общественной жизни - важна интеграция в рынок труда с привлечением возможности гибкого графика работы, инвестициями в обучение на протяжении всей жизни, здоровый образ жизни и борьбу с алкоголизмом, курением и ожирением.

По словам Маурицаса, если оценивать пенсионную систему, важна ее адекватность, надежность и интегральность. Он заметил, что в соответствии с Глобальным пенсионным индексом, самые лучшие пенсионные системы существуют в Голландии, Дании и Австралии. Они не только гарантируют адекватные пенсионные доходы, но и отличаются надежностью и интегральностью.

"В Литве адекватность пенсий снижает широкое распространение "тени" и масса разнообразных форм трудовой деятельности, например, бизнес-удостоверение или деятельность по справке, поэтому немало людей не накапливают деньги на пенсию или накапливают, но недостаточно. Так нагрузка ложиться как на пенсионную систему, так и на будущие поколения, поскольку этим людям придется платить базовую пенсию. Надежность пенсионной системы в Литве снижают неблагоприятные демографические перемены и изменения закона об индексации пенсий, что дает возможность повышать пенсии больше, чем позволяют возможности. Литва должна снижать "теневую" экономику и так вовлекать в систему больше людей. Например, хорошее решение - минимальные налоги в "Содру", – считает экономист.

Пресс-секретарь "Содры" Саулюс Ярмалис сказал, что в Литве пенсионная система текущего типа - это значит, что работающее население платит налоги, а из этих денег пенсионерам выплачивают пенсии.

"Размер пенсий сейчас зависит от экономического положения страны, от количества работающих и размера их зарплат. Пенсии растут – каждый год их индексируют по действующей формуле", – заметил он.

На размере пенсий сказываются демографические тенденции, рождаемость, продолжительность жизни, миграция.

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