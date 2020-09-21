В Литве по-прежнему будет тепло: перемены начнутся с четверга

В понедельник погоду в Литве обусловит северо-западная часть антициклона – теплая его часть. На западе местами возможен туман, однако утром он рассеется. Днем будет солнечно и сухо по всей стране, только на севере, особенно после обеда, облачность будет немного выше. Воздух прогреется до 17–22 градусов тепла.

Во вторник погода практически не изменится. Ночью будет ясно. В сырых местах будет формироваться туман. Ночь будет немного теплее - 7–10 градусов тепла, на взморье 12–14 градусов. Только на юге и кое-где в Жемайтии будет 4–6 градусов, однако вероятность заморозков будет невелика.

Во вторник днем будет солнечно и без осадков. Днем воздух прогреется до 20 градусов, на севере будет 20–22 градуса тепла, а на юге 23-24 градуса.

В среди западный антициклон принесет теплую и сухую погоду. И ночью, и днем будет без осадков. Ночью будет 7–12 градусов, на косе 13–15 градусов. Днем будет по-летнему тепло 20–25 градусов.

В четверг погода изменится. Над южной частью Норвегии установится атлантический циклон, который принесет облачность и дождь. Ночью облачность увеличится, однако осадки возможны разве что на взморье. Ночью будет 9–14, на взморье 15 градусов тепла. Днем придет атмосферный фронт, пойдут дожди, местами с грозами. На западе будет 19–21, а на востоке 22–24 градусов.

В пятницу и ночью и днем небольшие дожди ожидаются во многих районах. Ночью будет 10–15, а днем 18–23 градуса.

В выходные будет суше, ветрено, но по-прежнему тепло.

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