Плохая новость: исследования показали, что врачи не устойчивы к коронавирусу

Врачи, работающие линии борьбы с коронавирусом, не устойчивы к этой инфекции. Исследование показало, что в Литве почти нет врачей, преболевших коронавирусной инфекцией: из 300 врачей переболели только 2.

Это означает, что другие врачи не имеют иммунитета к коронавирусу и могут заразиться от пациентов в любой момент. И это еще не все. Оказывается, в январе-феврале часть населения заразилась вирусом, симптомы которого были очень похожими на коронавирус.

Педиатр Дайва Вайчюнене ежедневно рискует заразиться коронавирусом, врач работает в отделении неотложной помощи Детской больницы. Сейчас это отделение превратилось в лихорадочную клинику, куда ежедневно приходят пациенты с высокой температурой.

Доктор Дайва рада, что пациенты не были заражены коронавирусом, но, вернувшись зимой из-за границы, сама доктор почувствовала симптомы коронавируса. Женщина болела неделю и была уверена, что это коронавирус.

"У меня были подозрения, и поскольку мы уже знали о ситуации в Китае, я поехала в место, где обстановка в то время была довольно спокойной, действительно не вызывала никаких беспокойств и волнений. А после того, как я вернулась, примерно через 10 дней почувствовала жар, заболела, были очень сильные боли в горле, головные боли, бесконечная слабость", - сказала доктор LNK.

Многие коллеги Дайвы также ощущали подобные симптомы зимой и ранней весной. Некоторым стало плохо после возвращения с горнолыжных курортов, где свирепствовал вирус. Инкубационный период коронавируса совпал с первыми симптомами. Поэтому тест на антитела к коронавирусу провели 300 врачам в клиниках Сантарос.

Выяснилось, что только 2 врача переболели этой инфекцией и обладают иммунитетом, что для многих стало неожиданностью. Некоторые врачи потеряли обоняние во время болезни, поэтому не сомневались, что у них коронавирус.

Например, одна коллега доктора Дайвы серьезно заболела после поездки в регион Ухань в Китае, откуда вирус распространился по всему миру.

"Она была там, когда заражения уже были, но китайцы скрывали эти моменты и не объявляли их. А через несколько недель после этой поездки она заболела. И мы были почти уверены, что у коллеги коронавирус. Но выяснилось, что нет, может быть, в аэропорту заразилась очередной вирусной инфекцией", - сказал собеседница LNK.

Исследование было инициировано британцами и проводилось еще 9 странами Европы. Итак, о том, какие выводы можно сделать об устойчивости врачей к коронавирусу, рассказала Инга Ивашкявичене, детский врач-инфекционист клиники Сантарос.

"У них нет иммунитета, поэтому они восприимчивы к этой инфекции, это плохие новости. Другой аспект заключался в том, что мы хотели включить в исследование как можно больше людей, контактировавших с пациентами. И тот факт, что они не были заражены, говорит о том, что меры защиты действительно работают", - сказал врач о результатах исследования.

Исследование также развеивает мифы о бессимптомных формах коронавируса. Хотя публично говорится, что эта форма инфекции довольно распространена, среди проверенных врачей таких случаев не было.

Правда, сравнивать заболеваемость медиков с остальными жителями довольно сложно, ведь они работают с конкретными средствами защиты.

"Из исследования можно сказать, что бессимптомной формы заболевания практически не было. Но мы также не можем сравнивать это исследование с результатами исследования жителей, поскольку медики - это особенная группа людей. Мы работаем только со средствами защиты", - сказала И. Ивашкявичене.

Исследование также оставило без ответа некоторые вопросы: неясно, какой инфекцией переболели врачи, ощущавшие симптомы, похожие на коронавирус, зимой. Возможно, некоторые из них переболели гриппом, но выяснить, что это был за вирус, уже невозможно.

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