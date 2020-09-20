Марюс Ивашкявичюс: Лукашенко играет с огнем

В студии Delfi - литовский драматург, сценарист Марюс Ивашкявичюс. Он рассуждал о ситуации в Беларуси, о поддержке литовской интеллигенции, а также обратился к Светлане Алексиевич.

- Как вы считаете, если бы власть, которая все еще находится в руках Лукашенко, предприняла бы действия в отношении Светланы, то это означало бы, что рубикон пройден и дальше уже ничего хорошего ему не видать?

- Думаю, что да. В таком случае его единственный путь был бы схож с Каддафи или Чаушеску. Никаких дорог отступления для него бы не было. Мне кажется, как плохо образованный человек, он не совсем понимает вес Светланы Алексиевич. Это всемирное достоинство. Я слышал и от самой Светланы, когда она получила Нобелевскую премию, то Лукашенко в своем кругу произнес фразу: “ Как они могли дать ей премию, не посоветовавшись со мной?”.

Он и граждан Беларуси считает своей собственностью. Это примитивное мышление. Конечно, он может такое сделать, но Всемирное сообщество никогда бы ему этого не простило. Даже само давление два дня назад: звонки в дверь, автозаки во дворе, вызов ее к следователю. Это форма давления, которая может привести к каким-то критическим последствиям. Он играет с огнем.

- Может быть Вы как-то звонили Светлане и связывались с ней?

- Когда появилась информация, что кто-то хочет попасть к ней в квартиру, то я попытался позвонить ей. Она не ответила. Я также пытался звонить и ее подруге Марьяне, она всегда рядом с ней. Потом я дозвонился амбассадору Литвы, который в это время был у нее в квартире. Я так понял, что созвать послов ЕС для оборонения Светланы, была его инициатива.

Не знаю насколько это правда, но говорят, что ей предлагалось сперва переехать в посольство, где бы она была в большей безопасности. Однако Светлана отказалась, назвав это формой бегства. Она хочет остаться в своей квартире и со своим народом до конца.

- Может вы хотите обратиться сейчас к Светлане через камеру?

- Светлана, если Вы это слышите, то знайте, что мы все очень переживаем за Вас и за происходящее в Беларуси. Конечно, желаем свободы. Не Дай Бог, если народ проиграет это восстание!

Я бы очень хотел обратиться не только к белорусам, но и к литовским властям, чтобы Литва стала землей возможного отступления для людей, которые сейчас рискуют своей карьерой и свободой. Я просто знаю, как тяжело и какие есть бюрократические существуют формальности, чтобы человек смог уехать в другую страну и получить там бессрочную визу. Я хочу, чтобы Литва стала более открытой к тем, кто сейчас рискует всем в Беларуси.

- Как бы вы оценили реакцию нашей литовской национальной и творческой интеллигенции на происходящее в Беларуси?

- Знаете, она менялась. Сначала все осторожно к этому отнеслись и не верили, что из этого что-то получится. Потом было непонятно, кто всем этим руководит. Ну сейчас уже всем ясно, что это всенародное восстание. Здесь нет ни одного, ни даже двух лидеров. Что-то лопнуло и это уже не остановишь.

Сейчас я вижу сейчас большую поддержку белорусов в социальных сетях и при разговоре с людьми. Жители Беларуси знайте, что мы вас не оставим!

- Как отреагировали ваши российские друзья и коллеги на призыв “Почему Вы молчите?”. Они откликнулись?

- Мы видели совсем недавно письмо Людмилы Улицкой. Например, мои друзья Максим Виторган, Ксения Раппопорт и другие тоже постоянно высказываются на счет того, что сейчас происходит в Беларуси. Мне кажется, что интеллигенция и самые крупные ее камни на стороне Беларуси. Вопрос только лишь в том, насколько они могут подействовать на общее мнение и ситуацию.

- Что могут делать творческие люди за пределами Беларуси, которые желают, чтобы справедливость восторжествовала?

- У нас уже крутятся в голове новые проекты, даже с театром Янки Купалы, который сейчас выдворили на улицу. Творческие люди могут позавидовать белорусам, поскольку у них сейчас творится история. Для творческого человека участие в истории является большим подарком, который бывает раз в жизни. У нас это случилось в 1990-1991 годах, а сейчас это происходит там. Мне кажется, берите и ешьте все, каждую деталь. Это будет незабываемо!

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