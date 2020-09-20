Министр обороны Литвы: вопрос в том, какую цену Лукашенко заплатит за поддержку России

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис заявил, что Литва не поддастся на провокации белорусского президента Александра Лукашенко, заговорившего об угрозе войны, но внимательно оценивает ситуацию с возможной дислокацией российских вооруженных сил.

"Наша позиция по-прежнему заключается в том, что не следует поддаваться провокациям, мы не считаем, что нужно реагировать специфически, что есть какие-то угрозы территориальной целостности или суверенитету", – сказал BNS министр в пятницу.

"Литовская армия с союзниками продолжает свою обычную деятельность, мы не думаем, что мы должны сделать свои графики, невзирая на те вызовы, которые исходят от лидера соседней страны", – добавил Р. Кароблис.

Речи А. Лукашенко о возможной войне и закрытии границ министр назвал попыткой решить внутренние проблемы, искусственным поиском внешних врагов.

"Продолжается та же риторика, якобы Беларусь и господина Лукашенко окружают враги. Это классическая модель тоталитарных лидеров – если есть внутренние проблемы, то нужно искать врагов извне", – сказал Р. Кароблис.

Он утверждает, что Литва по рабочим каналам информировала Министерство обороны Беларуси о проводимых в Литве военных учениях, в самой Беларуси, рядом с границами Литвы, в последнее время военная активность снизилась.

Р. Кароблис утверждает, что в длительной перспективе беспокойство вызывает углубление военной интеграции России и Беларуси. По словам министра, появление российских манёвренных сил (полевой армии) в Беларуси, по сути, изменит ситуацию, на которую должно будет реагировать НАТО.

"Вопрос в том, какую цену господин Лукашенко заплатит за поддержку России. Мы слышали об ускоренном создании союзного государства. Важно, какими будут последствия в военном смысле", – сказал глава Минобороны.

"Ситуация будет отличаться, если возникнут манёвренные силы России в Беларуси. Реагирование на это было бы вызовом и для нас, и для Польши, и для всего НАТО с точки зрения планирования и в прочих аспектах", – отметил Р. Кароблис.

По словам министра, нет конкретных признаков дислокации российской армии в Беларуси, но заявления о совместной "охране союзной границы" - это новые сигналы, поэтому следует стремиться следить за тем, какие действия последуют за этим.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!