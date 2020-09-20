В Клайпеде BMW заехал на тротуар и сбил женщину с двумя детьми

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Foto: Facebook

19 сентября, в 19.45 ч., в Клайпеде, на ул. Кретингос, автомобиль BMW 325, которым управлял молодой человек 1994 г.р., по предварительным данным водитель был трезвым, заехал на тротуар и сбил женщину с двумя малолетними детьми.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП. И женщина, и дети были доставлены в больницу. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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