В центре Вильнюса проходит "Ярмарка народов"

В 12-й раз в центре Вильнюса проходит "Ярмарка народов". Ее можно посетить с пятницы по воскресенье (18-20 сентября).

Основная цель ярмарки – презентация национальных блюд, традиций, ремесел живущих в Литве народов. В ярмарке ежегодно участие принимают самые активные мастера народного быта, исполнители народных песен и танцев.

В этом году ярмарка проходит на проспекте Гедиминаса, в скверах Одмину и Жемайтес, около Лукишкской площади и на Кафедральной площади.

Вильнюсцы и гости столицы смогут попробовать блюда национальной кухни разных народов, познакомиться с традициями и культурой.

Семьи могут принять участие в баскетбольном турнире, а для малышей на Кафедральной площади устроена зона развлечений.

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