Премьер Литвы о рекордном количестве заболевших: мы готовы и знаем, что делать

После того как в субботу стало известно о рекордном количестве заболевших коронавирусом, премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис у себя на фейсбуке написал, что необходимые меры будут приняты немедленно.

"Мы быстро реагируем на ситуацию в Шяуляй и Радвилишкисе. Сегодня глава оперативного штаба принял решения о локализации очагов, что необходимо для того, чтобы остановить распространение вируса. В понедельник состоится заседание Комитета по управлению Covid-19, на котором примем тактические решения, которые позволят снизить скорость распространения болезни, не останавливая жизнь в стране.

Новая реальность жизни с коронавирусом утомляет людей - я это прекрасно понимаю. Но именно сознательность общества, способность беречь себя и окружающих - самое действенное средство до того, как появится испытанная вакцина. Об этом еще раз и хочу попросить. Почти 100 новых случаев за сутки - это много. Слишком много. Но я хочу всех успокоить и напомнить, что мы готовы и знаем, что надо делать", - писал премьер.

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