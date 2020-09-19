Во время рейда полиция остановила нетрезвую девушку

18 сентября вечером полиция провела рейд в Вильнюсе - проверяла скорость, а после полуночи водителей проверяли на трезвость.

Рейд начался на ул. Гележинё Вилко. В течение двух часов попались 12 нарушителей скорости: один на VW Golf, остальные – на BMW.

В этом месте допустимая скорость – 60 км/ч. Больше всего скорость превысили девушка на BMW и двое молодых людей. Девушка мчалась на скорости 113 км/ч, а молодые люди: на 132 и 137 км/ч.

Около полуночи полиция перебралась на ул. Пилимо. Здесь водителей проверяли на трезвость. В 0.30 ч. был остановлен автомобиль Mazda, которым управляла молодая женщина, ехавшая с другом. В организме водителя было 0,93 промилле.

Через 15 минут полиция остановила Mercedes, в котором ехали молодой человек и девушка. Эта водитель также была пьяна – 1,16 промилле. Девушка рассердилась, когда увидела, что ее снимают. Она вышла из автомобиля, стала кричать, пыталась выхватить фотоаппарат у одного фотографа. Потом вышла и бросила в журналистов лимон, но не попала.

Позже молодая женщина успокоилась, стала рассказывать, что "она перспективная молодая женщина", занимающая ответственный пост. После этого стала говорить что она обычная девушка. Вскоре выяснилось, что она уже была лишена прав, поэтому сейчас ей грозит не только штраф но и конфискация автомобиля. Mercedesбыл доставлен на охраняемую стоянку.

На ул. Пилимо штрафы получили и нетрезвые молодые люди на электросамокатах.

В организме работающего в Литве гражданина Украины было 1,16 промилле. Иностранец извинялся и уверял, что не знал, что нетрезвым нельзя ездить на самокате.

Потом остановили двоих друзей, которые отмечали день рождения. В организме именинника было 0,41 промилле, поэтому ему не пришлось платить штраф, а вот его другу штрафа не избежать, алкотестер показал 0,52 промилле.

Около 2 ч. ночи попался еще один нетрезвый мужчина на самокате – 0,91 промилле.

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