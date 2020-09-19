Всего в Литве подтверждено: 3664 случая коронавируса
Количество больных: 1363
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По данным Национального центра общественного здравоохранения на 9 ч. 19 сентября, за прошедшие сутки в Литве диагностировали 99 случаев коронавируса.
Всего в Литве подтверждено: 3664 случая коронавируса
Количество больных: 1363
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!