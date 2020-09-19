В Вильнюсе обнаружен скелет человека

BNS ru.DELFI.lt

Департамент полиции сообщает, что в Вильнюсе на территории строительного объекта обнаружен скелет человека.

Скелет человека неустановленного пола обнаружили в пятницу утром на улице В.Поцюнаса. Начато расследование. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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