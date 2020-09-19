Скелет человека неустановленного пола обнаружили в пятницу утром на улице В.Поцюнаса. Начато расследование.
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Департамент полиции сообщает, что в Вильнюсе на территории строительного объекта обнаружен скелет человека.
Скелет человека неустановленного пола обнаружили в пятницу утром на улице В.Поцюнаса. Начато расследование.
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