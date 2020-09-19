Предупреждение синоптиков: идут первые заморозки

С севера в Литву пришел холодный атмосферный фронт, который принес немного осадков, однако станет прохладнее.

19 сентября без осадков. Vietomis Днем во второй половине дня местами пройдут небольшие дожди. Воздух прогреется до 16–21 градусов.

20 сентября без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман. Ночью 2–7, на взморье 10–12 градусов, на востоке на поверхности почвы возможны заморозки до 0–3 градусов мороза, днем 15–19 градусов тепла.

21 сентября без осадков. Ночью и утро местами туман. Ночью 6–11, на взморье 12–14, днем 17–22 градусов тепла.

22 сентября без осадков. Ночью 7–12, у моря 14, днем 19–23 градуса тепла.

23 сентября без дождя. Ночью 8–13, на взморье 16, днем 20–25 градусов тепла.

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