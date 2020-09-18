Жителям Литвы с 19 сентября необходимо соблюдать изоляцию в Латвии

Впредь самоизоляцию необходимо соблюдать также после посещения Литвы, которая вошла в так называемый "желтый" список, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Таким образом, с 19 сентября самоизоляцию нужно будет соблюдать по возвращении из всех соседних с Латвией стран.

Ранее самоизоляция после возвращения в Латвию из стран, больше всего затронутых Covid-19, составляла 14 дней, но с 17 сентября срок обязательной самоизоляции сокращен до 10 дней. В то же время требование 14-дневной самоизоляции по-прежнему относится к людям, которые контактировали с инфицированными Covid-19, а также работающим в учебных, медицинских учреждениях и центрах социального ухода и находящимся в прямом контакте с другими людьми, например, врачам и учителям.

В то же время предусмотрено, что человек, принадлежащий к одной из вышеперечисленных групп, на восьмой день после отъезда из государства с высоким уровнем заболеваемости может сдать тест на Covid-19, и, если он будет негативным, на 11-й день может выйти на работу.

Правительство Латвии постановило разрешить авиаперелеты в страны, где вдвое превышен средний 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости в Европейском союзе (ЕС), при этом установив, что по возвращении из этих стран нужно обязательно соблюдать самоизоляцию. Согласно данным, опубликованным Европейским центром профилактики и контроля заболеваний, средний 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости в ЕС в настоящее время составляет 66 случаев на 100 тыс. жителей, таким образом, с понедельника критерий для запрета перевозок составит 132 случая на 100 000 человек.

В настоящее время запрет на пассажирские перевозки распространяется на Испанию (292,2 случая на 100 000 человек), Францию (172,1) и Андорру (372,8). Согласно обновленному списку стран, запрещены регулярные пассажирские перевозки также в Чехию (166,2 случаев на 100 000 человек). Этот запрет вступит в силу с понедельника, 21 сентября.

В "красный" список стран с серьезным риском для здоровья населения, но в которых разрешены международные пассажирские перевозки вошли Монако, Люксембург, Мальта, Венгрия, Бельгия, Нидерланды, Румыния, Австрия, Хорватия, Португалия, Дания, Швейцария, Великобритания, Ирландия, Словения, Словакия, Италия, Греция, Швеция, Болгария, Норвегия, Эстония. В этих странах 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости превышает 25 случаев на 100 тысяч населения.

В "желтый" список стран, где 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости превышает 16 случаев на 100 тысяч населения вошла Литва. Также в этот список входят: Германия, Сан-марино, Исландия и Польша.

Самоизоляцию необходимо соблюдать также тем, кто въезжает в Латвию из Туниса и Канады. Требование самоизоляции больше не распространяется на Австралию, Грузию, Японию, Новую Зеландию, Руанду, Южную Корею, Таиланд и Уругвай.

Список обновляется каждую пятницу и вступает в силу 19.09.2020 00:00 ч.

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