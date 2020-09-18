"Delfi Главное": адекватен ли Лукашенко, как помочь белорусам в Литве, где отравили Навального и картошка под кило "Без Маски" - глава Русского драмтеатра Литвы Ольга Полевикова

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Еженедельная программа "Delfi Главное" каждую пятницу знакомит зрителей и читателей портала с новостями недели и интересным собеседником.

Обзор самых важных и актуальных событий за неделю представлен в рубрике "10 новостей". В этом выпуске: - Лукашенко объявил о закрытии границ с Западом и переброске армии, в Литве ответили: неадекватная реакция неадекватного человека

- Больше возможностей для путешествий: новые решения правительства Литвы в связи с коронавирусом

- Как чувствуют себя белорусы, воспользовавшиеся гуманитарным коридором Литвы, и как им помочь? Обсуждаем со специальными гостями в студии

- Покушение на Навального произошло в отеле Томска. Подробности отравления политика

- Литва в лидерах антирейтинга по подростковому суициду. Новое исследование благосостояния детей развитых стран

- в рубрике "Без Маски" - о первом и новом посткарантинном сезоне в Русском драмтетаре Литвы говорим с его руководителем Ольгой Полевиковой. Ведущие выпуска новостей - Ангелина Гудкова и Дмитрий Семенов, рубрики "Без Маски" - Олег Ерофеев. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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