Обзор самых важных и актуальных событий за неделю представлен в рубрике "10 новостей".
В этом выпуске:
- Лукашенко объявил о закрытии границ с Западом и переброске армии, в Литве ответили: неадекватная реакция неадекватного человека
- Больше возможностей для путешествий: новые решения правительства Литвы в связи с коронавирусом
- Как чувствуют себя белорусы, воспользовавшиеся гуманитарным коридором Литвы, и как им помочь? Обсуждаем со специальными гостями в студии
- Покушение на Навального произошло в отеле Томска. Подробности отравления политика
- Литва в лидерах антирейтинга по подростковому суициду. Новое исследование благосостояния детей развитых стран
- в рубрике "Без Маски" - о первом и новом посткарантинном сезоне в Русском драмтетаре Литвы говорим с его руководителем Ольгой Полевиковой.
Ведущие выпуска новостей - Ангелина Гудкова и Дмитрий Семенов, рубрики "Без Маски" - Олег Ерофеев.
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