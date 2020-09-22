О том, как граждане Беларуси обосновываются в Литве, с какими проблемами сталкиваются и кто им помогает Delfi поговорил с представителем волонтерской организации Dapamoga Виолеттой Белицкой и участником митингов в Беларуси, политическим беженцем Евгением Заичкиным.
Его фотография после протестов 9 августа облетела весь Интернет. Евгения называли первым погибшим во время белорусских протестов. Это тот случай, когда ошибочная информация не вызывает негативную реакцию.
Позже выяснилось, что он жив, переехал в Литву и находится здесь в статусе политического беженца.