Ситуация в Радвилишкской больнице: первыми заболели врач и пациент

В Радвилишкской больнице продолжает разгораться очаг коронавируса. На данный момент установлен 31 случай заболевания: 23 у пациентов отделения паллиативного ухода и 8 среди врачей.

В связи с этим новых пациентов больница не принимает, операции в ней не проводят, а нуждающихся в помощи направляют в другие больницы. Все пациенты отделения паллиативного ухода изолированы. Изолированы 37 работников этого отделения и приемного отделения.

Специалисты Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) не могут назвать первоисточник болезни. Известно лишь, что сначала коронавирус установили у врача и одного пациента отделения паллиативного ухода (15 сентября). Представитель НЦОЗ Юстина Петравичене сказала Delfi, что у обоих заболевших есть характерные симптомы коронавируса.

"Во вторник COVID-19 заболел врач. В тот же день болезнь диагностировали и у пациента. Вчера сообщалось о том, что в среду коронавирус установили еще у одного врача. Потом пришло еще 5 положительных результатов.

Специалисты не успели рассмотреть все случаи, поэтому эти 23 случая не отражены в статистике за четверг", – сказала Петравичене, заметив, что пока неясно, где могли заразиться первый врач и пациент, у которых болезнь диагностировали во вторник.

"Поскольку симптомы у них появились практически одновременно, сложно сказать, кто заболел первым и кто, кого заразил. Обстоятельства заражения в обоих случаях неясны, с больными они не общались, никуда не ездили", – продолжила специалист.

Она не могла сказать, сколько дней врач работал с того момента, как у него появились симптомы. После этих случаев заболевания НЦОЗ назначил профилактические проверки всем работникам и пациентам больницы. Так выявили и другие случаи болезни.

Пока еще проверены не все, поэтому ждут окончательных результатов. Похоже, что это локальный очаг, за пределы больницы он не вышел.

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