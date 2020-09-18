По данным Регистра недвижимости, договор был подписан 16 сентября.

Компания Terseta фонда Lords LB Baltic Fund IV в декабре 2019 года на аукционе предложила за здание 11,22 млн. евро.

Представители фонда детали сделки не комментировали, а также не сказали, что планируют делать с этим имуществом. До сих пор "Литовская почта" не сообщала, кто купил здание на аукционе.

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Здание центрального почтамта на проспекте Гедиминаса, 7, было продано во время первого аукциона. Стартовая цена была 10 млн. евро.

На аукционе зарегистрировались 4 компании. Средства, вырученные от продажи здания, "Литовская почта" намерена потратить на модернизацию почтовых отделений и строительство логистического центра в Вильнюсе.

Здание центрального почтамта – творение двух эпох: историзма-неоренессанса XIX-XX вв. и модернизма второй половины XX в. В 1969 году была проведена реконструкция здания. Архитекторы Альгимантас и Витаутас Навайтисы сохранили исторический фасад здания, а внутри создали новое пространство.

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