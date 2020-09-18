После угроз Лукашенко в адрес Литвы – результаты опроса жителей: есть ли повод для беспокойства

Остановите ваших безумных политиков, мы находимся на пороге страшного несчастья. С такими словами к литовцам обратился фактический глава Беларуси Александр Лукашенко, который уже месяц пугает жителей своей страны тем, что Запад, а в частности Литва, представляет угрозу для безопасности Беларуси. Между тем, как показал опрос жителей, в Литве отношение к событиям в Беларуси неоднозначное.

Что жители Литвы на самом деле думают о Лукашенко, Беларуси и событиях последнего времени в этой стране. Несмотря на то, что исследования на протяжении нескольких лет показывали скептическое отношение литовцев к режиму Лукашенко, литовские респонденты обычно не говорили о том, что Беларуси надо опасаться или думать о большей поддержке оппозиции этой страны – близкий, но по качеству жизни и политическому строю такой далекий сосед Литвы был определенной серой зоной.

После президентских выборов 9 августа все изменилось. Тогда снова заявили о победе на выборах Лукашенко, возглавляющего страну с 1994 года. В Беларуси начались невиданные доселе протесты, которые не прекращаются и сейчас, а с ними - жестокие расправы с протестующими. Однако литовцы к этим событиям относятся неоднозначно.

Опрос по заказу Центра восточноевропейских исследований провела компания Baltijos tyrimai. Он проходил с 22 августа по 4 сентября 2020 г. В опросе участвовал 1021 житель Литвы (с 18 лет и старше).

Результаты опроса более чем странные. Например, 4 из 10 (41%) жителей Литвы согласны с утверждением, что несмотря на политические беспорядки в Беларуси Литва должна стремиться к более тесному политическому диалогу с нынешней властью этой страны (12% абсолютно согласны, 29% скорее согласны с этим), 22% с этим не согласны (9% абсолютно не согласны, а 13% скорее не согласны), а 26% не сказали ни да, ни нет. 11% не ответили на этот вопрос.

С таким утверждением в основном согласны люди старше 30 лет (18–29-летние часто не отвечали на него), жители села (46%), респонденты с высшим образованием (47%) и с большими доходами (больше 1200 евро) на семью (48%), руководители (53%), а также рабочие и фермеры (45%), жители другой национальности (не литовцы) (51%), респонденты левых взглядов (55%). С этим утверждением часто не соглашались специалисты и служащие (28%) и респонденты правых взглядов (31%).

Однако в то же время похожее количество респондентов (44%) разделяют диаметрально противоположное мнение - Литва должна поддерживать санкции в отношении власти Беларуси из-за нечестных выборов и применения насилия в отношении протестующих, даже если это ухудшит политические и экономические связи с этой страной. 14% с этим полностью согласны, 30% скорее согласны, 17%не согласны (6% абсолютно не согласны и 11% скорее не согласны), еще 29% не сказали ни да, ни нет.

С этим утверждением согласны люди младше 50 лет (респонденты старше 50 лет чаще не знали, как ответить на этот вопрос), горожане, респонденты с высшим образованием (60%) и большими доходами (больше 1200 евро) на семью (54%), учащаяся молодежь (55%), а также специалисты и служащие (53%). С таким утверждением чаще не соглашались лица другой национальности (не литовцы) (32%). С такой позицией чаще согласны, чем не согласны жители всех демографических и социальных групп, за исключением поляков (28% согласны, 35% не согласны, а 31% не сказали ни да, ни нет).

Профессор Института международных отношений и политических наук ВУ Томас Янелюнас сказал, что такие противоречия показывают, что жители Литвы последовательно не следят за событиями в Беларуси.

"Они не думают об этом, у них нет какой-то позиции. Поэтому и ответы из серии, "о чем спросишь, то и получишь". Это не удивительно, ведь внешняя политика не является зоной особых интересов. С другой стороны то, что немало людей склонны продолжать политику "более тесного сотрудничества" с режимом Лукашенко, показывает, что мы, как общество, не так уж и свободолюбивы. Публично помощь жителям Беларуси заметна, но это отражение только активной части общества. А довольно большой части общества это либо не интересно, либо они считают, что "лучше не вмешиваться", – пояснил политолог.

Непоследовательность респондентов видна и при оценке других вопросов.

Например, 27% респондентов согласны с утверждением, что правление Лукашенко позволяет Беларуси сохранить частичную политическую независимость от России. Но в то же время 51% согласен с утверждением, что Лукашенко позитивно настроен в отношении России (20% полностью согласны с этим, 31% скорее согласен).

45% респондентов согласны с мнением, что Литва должна предоставить убежище и другую помощь пострадавшим во время протестов гражданам Беларуси. Но 44% согласны с утверждением, что предоставление убежища кандидату в президенты Светлане Тихановской в будущем осложнит отношения между Литвой и Беларусью.

Жители Литвы считают, что реакция ЕС на ситуацию в Беларуси была подходящей. Например, 38% согласны с утверждением, что ответ стран ЕС на насилие в отношении протестующих в Беларуси был должным.

"Наверное, такими же были бы ответы на вопросы о помощи борцам за свободу в Занзибаре. Кстати, это неплохо объясняет, почему Запад так пассивно реагирует на эти события. Если большая часть литовского общества не слишком интересуется происходящим в соседней стране, то в Германии, Франции это вообще один из незначительных вопросов, который волнует небольшую часть общества – т.е. избиратели не оказывают никакого давления на своих политиков, это для них не приоритет", – сказал Янелюнас.

46% респондентов в Литве согласны с утверждением, что публичная политическая позиция Литвы, поддержка протестующим в Беларуси - верная позиция. С таким утверждением обычно были не согласны сельские жители (20%), безработные и домохозяйки (22%), респонденты другой национальности (32%).

С этим утверждением в основном соглашались представители всех демографических и социальных групп, кроме поляков (26% согласились, а 39% - нет). Стоит заметить, что респонденты русской национальности больше были согласны с этим (33%), чем не согласны (28%).

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