По словам полицейских, обнаружены автоматы и охотничьи ружья, тротил.
Начато расследование.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
17 сентября, в 13.30 ч., в Вильнюсе, в Сантаришкес, в лесу, было обнаружено оружие, разные его части, снаряды и, возможно, взрывчатка.
По словам полицейских, обнаружены автоматы и охотничьи ружья, тротил.
Начато расследование.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!