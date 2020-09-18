В Вильнюсе, в лесу у Сантаришкес, обнаружено оружие и снаряды

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Foto: DELFI / Rafael Achmedov

17 сентября, в 13.30 ч., в Вильнюсе, в Сантаришкес, в лесу, было обнаружено оружие, разные его части, снаряды и, возможно, взрывчатка.

По словам полицейских, обнаружены автоматы и охотничьи ружья, тротил. Начато расследование. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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