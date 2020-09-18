Эксперт по политкоммуникации: для таких обманов в ход идут имена, фото и выступления Обамы, Джонсона и других известных людей

В наше время особенно важно критически оценивать новости, поскольку все чаще пытаются манипулировать фейками. Что важно знать, чтобы не попасться на крючок ложной информации?

Что делает фейки убедительными?

Преподаватель Института международных отношений и политических наук ВУ Нериюс Малюкявичюс обратил внимание на то, что многое определяет географическое положение – Литва находится на своеобразном фронте информационной войны.

"Я иногда говорю, что можно использовать аналогию холодной войны, когда шла интенсивная война пропаганды между супергосударствами, а ее символом была стена Западного Берлина. Сейчас, когда мы являемся членами НАТО и ЕС, в этом регионе, если использовать путинскую лексику, вырастает "Берлинская стена Nr. 2". Поэтому сейчас самая интенсивная борьба проходит именно в странах Балтии, Беларуси и Украине", – заметил Малюкявичюс.

Действенность фейков определяется и тем, какого читателя они достигают. Часть общества, по словам собеседника, находится в российском информационном пузыре, часть погрязла в группах социальных сетей, где делятся теориями заговоров.

"Само понятие фейка позволяет предположить, что полученная информация - не совсем правда – в ней много лжи, умалчивания, перефраза и т.д, истинная мысль искажена. Мы каждый день видим и слышим много таких новостей. Чаще всего таким новостям поддаются люди, испытывающие беспокойство, возможно, таким людям не хватает зрелости, познания себя, уверенности в себе. Неизвестность и нежелание признать реальность - вот путь в объятия таких новостей.

Люди, склонные к недовольству и озлобленности на других из-за своих жизненных неудач, следят за такими фейками и иногда, возможно, помогают себе пережить некоторые отрицательные эмоции. Так часто ведут себя неуверенные в себе, недовольные своей жизнью люди. Они боятся, что если они не будут знать, верить, не будут важными, у них не будет единомышленников", – сказала психолог Кристина Евайтене.

С ней согласен и Малюкявичюс. "То, насколько человеку нравится ложь, упакованная в формат новости, зависит от психологического типа человека, его доверчивости. Вне всякого сомнения, очень важна и способность или опыт в проверке источников. Не у всех есть время и желание проверять надежность источников информации, но если читателя уже один раз обманывали конкретные СМИ, то, возможно, в следующий раз такой человек уже будет устойчивее. Конечно, на убедительность влияет грамотность СМИ, поскольку очень важно опровергнуть и объяснить обществу, почему создают фейки. Например, против партнеров по НАТО в Литве (выдуманная история о насилии над девушкой, якобы совершенном военными НАТО) и т.д.", – сказал Малюкявичюс.

По словам Евайтене, критичнее новости оценивают те люди, которые не сравнивают себя с другими, которые довольны жизнью, чувствуют себя уверенно, не поддаются влиянию со стороны других людей, умеют распознавать объективную информацию и отличать ее от субъективной.

"Не всем людям бывает легко признать правду – ведь часто она бывает неприятной. Даже образованные люди могут себя чувствовать неспокойно, быть неуверенными в себе, мы не можем знать, что происходит у них в душе, какие мысли преобладают, несмотря на то, какое образование они получили и какой имидж они создали в обществе. А если мы еще опираемся на идеи других людей, своих авторитетов, то фейк, которым они поделились, может даже не вызвать у нас никаких сомнений", – сказала психолог.

Kristina Jievaitienė

Техника дезинформаторов постоянно совершенствуется

Чтобы такие новости меньше воздействовали, надо знать технику, которую используют дезинформаторы.

"Сейчас наиболее совершенное технологическое достижение - новости deep fakes. Ненастоящие видеозаписи с речью известных людей. Для таких манипуляций уже использовали высказывания Барака Обамы, Бориса Джонсона и других политиков.

Эта технология еще только совершенствуется, и бывает очень сложно выявить, что это – фальшивка. Распространение такой информации при определенных обстоятельствах, например – во время военного конфликта или во время выборов, может создать немало угроз, которые определят выбор или действия общества. Это может произойти потому, что аудитория получает неверную информацию быстрее, чем СМИ успевает ее опровергнуть", – сказал Малюкявичюс.

По его словам, такую технику успешно использует глава США Дональд Трамп, награждая своих оппонентов смачными эпитетами.

Многие так или иначе знакомы с 6-ю техниками дезинформации, которые распространены особенно широко: олицетворение, попытка выдать себя за другого (impersonification), использование эмоций (emotion), внесение раздора (polarisation), теория заговора (conspiracy theory), дискредитация (discreditation) и троллинг (trolling).

Однако эксперт предлагает обратить внимание на то, что фейки - это современный способ распространения дезинформации и пропаганды, для анализа которого лучше всего подходят техники, которые были открыты еще до Второй мировой войны. Эти способы оказания сопротивления дезинформации предложили американские ученые-эксперты, которые сами сталкивались с агрессивной пропагандой.

7 техник пропаганды

Очень важно понять эти техники, чтобы распознать разного рода манипуляции. Их до сих пор используют в своей риторике и рекламе политики.

Первая техника – "навешивание ярлыков" (англ. name calling). Это использование в отношении оппонентов символов с отрицательной коннотацией.

По словам Малюкявичюса, такой техникой успешно пользуется Дональд Трамп.

Вторая – "эмоциональное обобщение" (англ. glittering generality). Используется риторика героя, различные приукрашивания, характеристики, в основе которых нет рациональных аргументов.

Третья техника – "манипулирование ассоциациями" (англ. transfer). Когда безо всяких аргументов, одни факты выносятся вперед, а другие замалчиваются.

Еще одна техника – "рекомендации экспертов" (англ. testimonial). Это апеллирование к авторитету, чтобы убедить в определенной информации. Такой способ часто используют в политической и иного рода рекламе, привлекают известных людей, авторитеты или статистику.

Нередко используется тактика "от имени народа" (англ. plain folks), которая во время избирательных кампаний видна не только за границей, но и в Литве. В данном случае характерно использование лейтмотива: "я родом из этих мест", "я хорошо знаком с вашими проблемами" и т.д.

Melagienos Foto: Unsplash

Шестая техника – "стадный инстинкт" (англ. band wagon). Она подчеркивает единство с общиной и внедрение единой модели поведения. Она часто использовалась для расправы с диссидентами в советское время.

Последняя техника пропаганды "подбор фактов" (англ. card stacking). При этой тактике в качестве аргументов выбирают только те факты, которые выгодны, о неблагоприятных умалчивают.

По мнению Малюкявичюса, если разбираться в этих техниках, то будет легче анализировать каждодневную информацию и оценивать ее критически. В противном случае, в наш век информации могут появиться угрозы существованию реальных фактов.

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