В Литве обнаружили новый вид гриба, есть ярко выраженные особенности

На прошлой неделе во дворике Национального центра охраняемых территорий обнаружили грибы нового в Литве вида – моховик буйволиный (Hortiboletus bubalinus). О грибе рассказала миколог Реда Иршенайте.

В этом году грибы в Литве растут даже во дворах национальных парков, например, во дворике Аукштадварисского парка полно редких и охраняемых бронзовых боровиков (Boletus aereus).

Новый в Литве вид грибов похож на моховики рода Xerocomus, но отличается от них одной особенностью – если разрешать шляпку, сверху она краснеет, а ниже синеет. Гриб обычно встречается в под лиственными деревьями, под березами, осинами или тополями в парках.

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