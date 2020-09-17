После нового скачка числа заболеваний – плохие новости: коронавирус распространяется в школах

За минувшие сутки в Литве зафиксировали 62 новых случая коронавируса. Болезнь фиксируется в новых школах, сообщает Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ).

8 зафиксированных 16 сентября случаев, связаны с очагом в Расейнской полиции. Один заболевший - работник комиссариата, другие - вторичные и третичные контакты, 3 из них - члены одной семьи. Всего с этим очагом связаны 26 случаев.

Один из заболевших - ученик Расейнской гимназии им. президента Йонаса Жемайтис. Изолированы 17 учеников. Кроме того, администрация гимназии решила, что ученики 5 классов будут учиться удаленно до 23 сентября.

4 случая COVID–19 связаны со швейным предприятием в Шяуляй. Всего в этом очаге 44 случая.

Один из больных - ученик Шяуляйской университетской гимназии. В последний раз он был в школе 4 сентября, поэтому процесс обучения в гимназии не менялся.

3 случая в Вильнюсе связаны с семейным праздником. Всего с этим очагом связаны 8 случаев.

Один из заболевших вчера в Вильнюсе - ученик вильнюсской гимназии им. Симонаса Конарскиса, однако с 7 сентября он учился удаленно, поэтому в школе контактов не было.

Еще три случая коронавируса подтверждены в вильнюсской прогимназии Габиёс. Заболели учитель и члены семей заболевших детей.

С этим очагом на данный момент связаны 15 случаев COVID–19. По данным НЦОЗ, ученики начальных классов этой прогимназии учатся в школе, а 5-8 удаленно.

10 человек заразились от больных, но эти случаи не связаны с очагами. Один из заболевших - учитель вильнюсской школы им. Симонаса Станявичюса. В школе с ним близко контактировали 5 человек.

По данным НЦОЗ, один класс изолирован и учится удаленно.

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