Правительства Литвы и Польши обещают поддержку жителям Беларуси

В четверг правительства Литвы и Польши подписали декларацию, в которой пообещали помощь "белорусским людям в их стремлении жить в свободной и демократической стране".

"Мы поддерживаем стремление белорусских людей жить в свободной и демократической стране, с управлением лидеров, которые бы были избраны на свободных и честных выборах", – говорится в документе, подписанном премьерами.

Саулюс Сквернялис и Матеуш Моравецкий призвали "как можно быстрее провести свободные и демократические выборы" в Беларуси.

В документе подчеркивается, что правительства Литвы и Польши утвердили меры поддержки жителям Беларуси, которые помогут жертвам репрессий и людям, которым требуется медицинское лечение или помощь, а также поддержат студентов, ученых, представителей культуры и искусства, которые лишились работы из-за своих взглядов.

"Учитывая это, Литва и Польша договорились еще более активно координировать эти усилия, в том числе и на всех международных форумах", – говорится в соглашении.

В подписанной премьерами в Вильнюсе декларации подчеркивается, что стратегическое партнерство Литвы и Польши в последние годы усилилось "как качественно, так и количественно". Также говорится об обязательстве поощрять сотрудничество "в сферах безопасности, бизнеса, экономики, национальных меньшинств, культуры, образования, молодежных обменов, научных исследований и в других областях".

"Особое внимание в отношениях двух стран мы уделим исторической памяти и не будем мириться с дерзкими попытками некоторых государств переписать историю и иначе интерпретировать исторические факты", – говорится в декларации.

Подчеркивается, что за последние несколько лет удалось добиться "существенного и необратимого прогресса в сфере регионального сотрудничества", особенно в реализации Польшей, Балтийскими странами и Европой стратегически важных проектов в энергетике и транспорте – синхронизации линий электропередачи Балтийских стран с сетями континентальной Европы, перемыки Harmony Link, а также в оборудовании газовых перемычек между Литвой и Польшей, проектов Rail Baltica, Via Baltica и Via Carpatia.

"Мы рады успешно реализуемым проектам в транспортной и энергетической сферах, готовы и далее добиваться их максимального коммерческого успеха, одновременно стремясь представить как можно шире возможности, открываемые добрососедским сотрудничеством нашим соседям в Европе, государствам Восточного партнерства ЕС, особенно Беларуси и Украине", – говорится в декларации.

Акцентируются и обязательства перед НАТО выделять 2% ВВП на оборону.

Министры образования Литвы и Польши также утвердили план реализации подписанной два года назад декларации об образовании нацменьшинств в обеих странах.

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