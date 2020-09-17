После скандала, устроенного семьей Диджюлисов, адвокат предлагает братьям Лавриновичам обращаться в суд

На этой неделе разразился скандал, связанный с рекламой компании Telia, в которой снимали баскетболистов-близнецов Кшиштофа и Дариуша Лавриновичей. После появления рекламных стендов исполнители Юргис Диджюлис и его супруга Эрика Дженнингс заявили, что уходят из Telia, поскольку компания сняла в реклама людей, которые были осуждены за изнасилование. Адвокат Раса Вайчекауските сказала, что это очевидный пример унижения и дискриминации.

Адвокат считает, что в данном случае в суд может обращаться как компания Telia, так и сами братья, поскольку их репутации был нанесен большой ущерб.

Адвокат задала следующие вопросы в фейсбуке: "Только что мы наблюдали публичную дискриминацию братьев Лавриновичей? Какой была бы по отношению к Диджюлисам позиция прокуратуры и Службы контролера равных возможностей?".

"Стигма судимости – приговор общества на всю жизнь? С юридической позиции я тихо наблюдала за развязкой истории братьев Лавриновичей в связи с рекламной кампанией Ežys и, знаете, верила, что Telia сможет устоять перед давлением и защитить свой выбор. Но компания не смогла показать свой "хребет". А жаль…

В Литве после того как истекает срок действия судимости можно стать кандидатом в парламент, работодатель не имеет права отказать судимому человеку в работе, так на каком основании братья не могли сниматься в рекламе? Потому что двое певцов так решили? На самом ли деле это голос общества? А может это всего лишь незрелое публичное высказывание нескольких людей?

После того как истекает срок действия судимости, человек уже не считается судимым, но общество забывает об этом. Судимость - это не клеймо на всю жизнь. Ведь после того как истекает срок действия судимости, считается, что человек не был судим.

Что бы я сказала представителям Telia, если бы они обратились ко мне, какой я бы дала им совет? Однозначно - подать в суд на Диджюлисов за то, что нанесен урон их репутации (Telia, Ežys и др.). Может, еще провести опрос общественного мнения, чтобы подтвердить, что и без того всем известно – общество доверяет и симпатизирует Лавриновичам.

"Поэтому мы решили остановить кампанию Ežys и в дальнейшем поддерживать ценности и инициативы свободы самовыражения, прав женщин, равенство и недискриминации", – сказано в сообщении Telia. Уважаемые, о чем вы? Такое публичное заявление - это ни что иное, как унижение баскетболистов Лавриновичей, ясная демонстрация стигмы! И еще – вот сейчас, по моему мнению, вы продемонстрировали дискриминацию на высшем уровне!

Telia заявляет, что следует принципам правового государства? Значит, нам до правового государства еще далеко…

И тут, я уже меняю свою позицию – может, пора братьям Лавриновичам обратиться в суд? Я считаю, jųих репутации нанесен явный ущерб (может, они даже лишились заказов и несомненно лишаться в будущем) и я вижу тут несколько ответчиков!

Я не поленюсь и напишу запрос в Службу контролера равных возможностей!

А прокуратура, похоже, тоже найдет себе работу! Лишение свободы на срок до 3 лет за такое "шоу", возможно, поможет людям осознать, что такое судимость, что бывает, когда ее срок действия истекает и как дальше жить и излагать свои мысли публично добиваясь (и похоже систематически) того, чтобы помешать людям на равных правах с другими участвовать в трудовой и любой другой деятельности", – сказала Вайчекауските.

"Мы живем в свободной стране. Они могут комментировать, что хотят. Я слежу за своей жизнью. Я не знаю, что они хотят доказать. Если бы я читал каждого, кто пишет, сошел бы с ума. Для меня главное – моя семья, дети, брат, родители. Слежу за своей жизнью, стараюсь быть хорошим гражданином, жить для семьи. А комментировать можно долго и скучно. Это выбор каждого человека. Прошло много лет. Эту тему поднимают не первый раз", – сказал Delfi Дариуш.

"Я сам давно уже не обращаю внимания. Все делаю для семьи. Я не знаю, почему они нас унижают. У нас тоже есть семьи. Мы стараемся вести себя прилично и жить дальше. Но есть, как есть. Это их дело и право выбора. Он Диджюлис) когда-то из-за нас ушел из Bitė, сейчас бежит из Telia. Вперед, назад. Мы знаем, какие мы люди, знаем, где допустили ошибку. Пытаемся исправиться. Мы знаем, что не идеальны, и не должны нравиться всем. Есть люди, которые нас ненавидят, есть те, кто завидует, есть те, кто нас любит. Для нас главное, что мы с братом знаем, какие мы. А ошибаются все – важно вынести урок и исправиться", – сказал Кшиштоф.

Delfi напоминает, что Диджюлисов возмутило, что услуги телекоммуникационной компании рекламируют люди, которые были осуждены за изнасилование. Поэтому исполнители публично заявили, что отказываются от услуг этой компании.

Это не первое подобное заявление Диджюлисов. Уже был скандал с компанией Bitė, которая создала рекламу с братьями Лавриновичами. В первый раз Диджюлисы извинились перед баскетболистами.

Delfi напоминает, что за групповое изнасилование, совершенное в 1998 году Лавриновичи были приговорены к реальному сроку заключения - 5 лет лишения свободы. Поскольку братья Лавриновичи были осуждены за совершение тяжкого преступления, судимость официально была с них снята через 5 лет после отбытия наказания.



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