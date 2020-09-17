Профессор предупредил курильщиков электронных сигарет: о таком вреде вы, наверняка, не думаете

Кардиолог РаймундасКубилюс обращается к курильщикам электронных сигарет. "Обращаюсь к Тебе, курильщик электронных сигарет, или к тем, у кого в окружении есть такие люди. Очень жаль, что среди молодежи так много курящих, несмотря на массу антитабачных движений. Исследования "Евробарометра" показывают, что в Литве в 2012–2014 гг. количество людей, которые пробовали курить электронные сигареты увеличилось в 3 раза. Особенно увеличилось количество таких людей в группе молодежи 15–19 лет. В 2017–2018 г. опрос 1100 студентов литовских вузов показал, что 56,6%(!) пробовали курить электронные сигареты. Мало того, наблюдается феномен - люди курят параллельно обычные и электронные сигареты.

В 2018 г. американское Агентство лекарственных препаратов и продуктов питания предупредило, что курение электронных сигарет среди молодежи достигло эпидемиологического бума. Год назад после 6 случаев смерти и 450 случаев различных проблем с дыхательными путями президент США Дональд Трамп взял на себя личные инициативы по ограничению рынка электронных сигарет. С сентября 2020 года на рынке в США не останется ароматизированных электронных сигарет (за исключением ментоловых).

Я верю, что для Тебя курение электронных сигарет - это мода и якобы "более здоровый образ жизни", что Ты считаешь, что это не вредит здоровью. Но Ты должен знать:

если человек никогда не курил, курение электронных сигарет в 2 раза увеличивают риск перехода на курение обычных сигарет. У литовских специалистов был пример, когда 8-летний ребенок, начавший курить электронные сигареты через несколько лет перешел на марихуану;

существует ошибочное мнение, будто сладкий привкус электронных сигарет вызывает ассоциации со сладостями и не представляет опасности. К сожалению, ароматические добавки, которые используют в электронных сигаретах, раньше использовали кондитеры. Было известно их действие при попадании в кишечный тракт, но не знали, как они воздействуют на органы дыхания;

сейчас есть данные о вреде электронных сигарет для беременных, больных бронхиальной астмой;

доказано, что никотин отрицательно влияет на кровообращение в плаценте, а в будущем может обусловить развитие гипертонии, нарушения в обмене холестерина и заболевания почек у младенца;

ученые уже располагают данными о том, что никотин электронных сигарет замедляет созревание мозговых клеток, это обуславливает ухудшение эмоциональной деятельности, внимания, все это формируется до 25 лет;

никотин несомненно влияет на способности молодого организма учиться, действует на память, способность концентрировать внимание, предполагают также, что он обуславливает привыкание к некоторым лекарственным и наркотическим препаратам;

электронные сигареты могут быть связаны с развитием депрессии, могут ухудшить качество сна. Ученые доказали, что недосып увеличивает рост атеросклеротических бляшек в сосудах.

Кроме того, исследования последних лет показали, что каждый 5 курильщик электронных сигарет рискует перенести инфаркт миокарда. При курении электронных сигарет учащается пульс, повышается давление.

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