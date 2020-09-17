После заявлений Дмитриева о Захарченко от него отмежевались и исключили из фракции Партии труда

Член Вильнюсского горсовета Сергей Дмитриев 15 сентября был исключен из фракции Партии труда. Эту информацию подтвердил староста фракции Айдас Гедвилас, сказав, что Дмитриев был исключен за неоднозначные высказывания в социальных сетях.

"Оценив полученную нами информацию из социальных сетей, мы во фракции обсудили этот вопрос и приняли единогласное решение. Мы не имеем ничего общего с такими взглядами, которые излагает Дмитриев, поэтому единогласно решили, что дальнейшая совместная работа с ними не представляется возможной", – сказал Гедвилас.

Он подчеркнул, что Партия труда выступает "за строй, уважающий мир, демократию и права человека".

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"Дмитриев сказал, что его слова неверно интерпретировали, его не так поняли, но членов фракции это не убедило. Это идет вразрез с моралью" – сказал Гедвилас.

"Мы адекватно реагировали на создавшуюся ситуацию, я сомневаюсь в том, что какая-то другая фракция захотела бы работать с человеком, пока он не решит эти вопросы. Я надеюсь, что он подробно объяснит обществу, что он имел в виду и какова его реальная ситуация", – подчеркнул староста фракции Партии труда.

Портал Delfi сообщал, что в конце августа Дмитриев на публичной странице в Facebook "Движение за правду" - одна из структур новоявленной ультраконсервативной российской партии "За правду" под руководством Захара Прилепина - высказался в поддержку главы так называемой Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко, убитого в августе 2018 года.

"Светлая память герою!", – написал Дмитриев.

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Отвечая на вопрос Delfi, действительно ли он считает Захарченко героем, литовский политик высказался так: "Он официально награжден и это надо признать". (Пунктуация спикера сохранена – прим.). Также Сергей Дмитриев подчеркнул, что официальная позиция Литовской Республики по вопросу конфликта на Донбассе – ошибочная.

"Да, считаю ошибочной, так как каждое суверенное государство должно решать свои проблемы без вмешательства извне", - сказал он.

Напомним, что в Украине Покойного Захарченко считали главарем террористической организации.

Дмитриев был 73 номером в числе кандидатов Партии труда на выборах в парламент, которые состоятся 11 октября 2020 года.

Лидер Партии труда Виктор Успасских сказал, что Партия труда отмежевывается от таких заявлений Дмитриева, кроме того, обратилась в ГИК с просьбой вычеркнуть его фамилию из списка кандидатов на выборах от ПТ.

"Партия решительно отмежевалась от таких заявлений, мы обратились в ГИК", – сказал Успасских.

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