Глава МИД: США и Литва вместе поддерживают жителей Беларуси в борьбе за демократию

Соединенные Штаты Америки и Литва вместе поддерживают жителей Беларуси, продолжающих борьбу за демократию в своей стране, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

"Мы и далее продолжаем укреплять стратегическое партнерство. Я поблагодарил за осевую роль США в обеспечении безопасности Литвы и всего региона. Мы также поддерживаем белорусских людей в их продолжающейся борьбе за демократию", – написал министр в четверг в социальной сети "Твиттер" после встречи с госсекретарем США Майком Помпео.

Представитель Госдепартамента США Морган Ортагус, в свою очередь отметил, что М. Помпео благодарен Литве за ее руководящую роль в поддержании независимости и территориальной целостности Беларуси, а также демократических прав ее жителей.

Уже более месяца Беларусь сотрясают протесты после прошедших 9 августа президентских выборов, на которых Александр Лукашенко был объявлен победителем. Оппозиция и страны Запада считают эти выборы сфальсифицированными.

Как позднее сообщило Министерство иностранных дел, Л. Линкявичюс передал Госсекретарю США резолюцию Сейма Литвы по Беларуси, принятую на прошлой неделе, и подчеркнул, что для остановки репрессий, нарушений прав человека в Беларуси, Евросоюз и США должны действовать совместно.

В упомянутой резолюция, кроме прочего, А. Лукашенко называется незаконным руководителем, а международную общественность призывают оценивать любые его действия по заключению новых соглашений с Россией как преступление против народа, фактическую аннексию страны.

"США и Евросоюз должны углублять сотрудничество, обмениваться информацией и сплачивать силы для единого ответа в отношении лиц, ответственных за нарушения прав человека в Беларуси", – сказал Л. Линкявичюс.

Глава МИД также выразил позицию Литвы и попросил о поддержке США по вопросу строящейся у границы Литвы Белорусской АЭС. Л. Линкявичюс подчеркнул, что этого белорусский проект реализуется в нарушение требований и рекомендаций безопасности международных организаций.

Из-за жестокого подавления протестов и фальсификации выборов страны ЕС обсуждают введение санкций в отношении ответственных госслужащих.

Кроме прочего, Литва и США подписали соглашение о сотрудничестве в развитии инфраструктуры телекоммуникаций пятого поколения (5G).

Администрация США в последнее время оказывает давление на союзников с целью не допустить китайский телекоммуникационный гигант Huawei к созданию сетей 5G.

Подобные декларации США ранее подписали с другими странами Балтии и с Польшей. В них закреплено, что поставщики технологий не контролируются правительствами зарубежных государств, в которых нет независимого правового надзора.

Посол США в Литве Роберт Гилкрист в феврале этого года сказал в интервью BNS, что США надеются на то, что Литва должным образом позаботится о безопасности 5G и при внедрении технологии оценит угрозы, исходящие из Китая.

Компания Huawei заявляет, что придерживается международных правовых норм, а правительство или другие внешние организации ее не контролируют.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!