Для привлечения бизнеса из Беларуси планируется облегчить регистрацию предприятий

Литва заинтересована в привлечении бизнеса из сотрясаемой политическим кризисом Беларуси, а меры по облегчению перевода компаний в Литву включают упрощенную регистрацию предприятий, заявил министр экономики и инноваций.

"Во всем ЕС действуют схожие нормы по превенции отмывания денег и терроризма. И мы, после последний консультаций, планируем подготовку поправок к Закону об акционерных обществах, которые позволят зарегистрировать предприятие, не только имеющее счет в банке, но и имеющее счет в электронной платежной системе. Такая поправка готовится сейчас", - в среду заявил журналистам Римантас Синкявичюс.

Министр утверждает, что планируются изменения и в квалификационных требованиях к прибывающим работникам, так как некоторые работники сектора информационных технологий в Беларуси не имеют официального образования.

Президент Конфедерации бизнеса Литвы Андрюс Романовскис считает, что у Литвы есть очень хорошие шансы привлечь специалистов и компании из Беларуси. Немалое значение в этом играет и географическая близость стран.

"Полагаю, что у Литвы есть больше всего шансов и полагаю, что мы выиграем (...) Будем говорить с банками, особенно с действующими в Литве, чтобы они более гибко относились и не боялись белорусов", - сказал А. Романовскис.

Связанный с Беларусью литовский бизнес еще не ощутил последствий кризиса, однако находится в напряженном ожидании.

"Насколько мне известно после встречи с коммерческим структурами, некоторые ощущают тревога, что нужно будет выполнять указания А. Лукашенко, я имею в виду белорусские предприятия "Беларуськалий" или "Гродно Азот", они ощущают определенную тревогу, однако технически, скажем так, решений или официальных сообщений (Клайпедскому – BNS) порту, литовским железным дорогам пока нет", - отметил министр.

Р. Синкевичюс утверждает, что литовский бизнес, который инвестировал средства в Беларуси, пока не планирует расширяться.

"Все компании очень напряжены, торгуют или имеют компании внутри, пока мы не видим, чтобы началась национализация или черные списки предприятий, - опять же смотришь на эту ситуацию, как у нас было с Россией. С Россией, признаем, отношений почти нет, а торговля всё равно идет. В этом (с Беларусью – BNS) случае это невозможно, чтобы у нас остановилось", - заявил А. Романовскис.

А. Романовскис подчеркнул, что неопределенность очень сильна и предприятия, работающие с Беларусью, не планируют расширения.

Белорусские компании начали активно искать возможности перемещения в зарубежные страны после массового жестокого подавления протестов.

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