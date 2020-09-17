МИД Литвы назвал лживой пропагандой обвинения Москвы в подготовке протестов в Беларуси

Министерство иностранных дел Литвы заявило, что утверждения главы Службы внешней разведки РФ о влиянии американцев и литовцев на протесты в Беларуси не имеют никакого фактического основания и являются лживой пропагандой.

"Такие истории, создаваемые Россией, мы слышим уже на протяжении шести лет - со времен Майдана в Киеве. Мы сомневаемся, что сами авторы этих утверждений верят в них", - заявил МИД Литвы.

Литовская дипломатическая служба подчеркнула, что именно Россия активно вмешивается во внутренние дела соседней страны.

"Пока мир видел только "зеленых человечков" и "независимых" журналистов, отправленных работать на белорусское телевидение вместо отказавшихся работать на режим", - утверждает МИД.

Этот комментарий МИД Литвы обнародовал после просьбы BNS прокомментировать утверждения директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина о том, что якобы США через НПО готовили активистов в Литве, Польше, Украине.

"В событиях в Беларуси четко прослеживается западный след. Протестные акции с самого начала носят хорошо организованный характер и координируются из-за рубежа", - говорится в пресс-релизе Службы внешней разведки России.

"Отмечается, что Запад начал подготовку протестов задолго до выборов. По информации СВР, США в 2019-м – начале 2020 года по линии различных НПО направили на организацию антиправительственных выступлений порядка 20 миллионов долларов", – утверждает С. Нарышкин.

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