Гримасы сельской жизни: жителям предложили выбирать между рынком и церковью

Для многих пожилых жителей литовских деревень автобус остается единственным средством передвижения. Не исключение и жители Ужлекниса (Плунгеский район). Когда начинается учебный год, автобусы там курсируют практически ежедневно, включая субботу. Однако местные жители обратились в редакцию издания Žemaitis и рассказали, что в воскресенье они не могут попасть в церковь, которая находится в Плунге, поскольку в воскресные дни автобусы не курсируют. "Такси не по карману, что же нам делать?" – вопрошала жительница Ужлекниса Ядвига.

Журналисты позвонили в муниципалитет Плунгеского района. Его представитель Эвалдас Янкаускас был удивлен. Он сказал, что только что утвердили маршруты, в Ужлекнис в воскресенье должны ездить автобусы.

Когда журналисты сказали, что им жаловались еще до этого, Янкаускас удивился еще больше: оказывается, по плану они туда должны были ездить в воскресные дни.

"Вопрос оптимизации маршрутов решался 2–3 дня назад. Значит, это вина самого автобусного парка. Автобус должен был ездить", – сказал Янкаускас.

Такой ответ специалиста удивил... Как это автобусный парк сам решил не посылать автобус в Ужлекнис?

Представитель Плунгеского автобусного парка подтвердил, что Ужлекнис автобус в воскресенье не ездил и не ездит, поскольку такого маршрута нет.

"Ездит по субботам, но муниципалитет и этот рейс хочет "снять", - сказал представитель автобусного парка.

Удалось связаться и с директором автобусного парка Модестасом Чепонкусом, он подтвердил слова своего подчиненного – автобусы в Ужлекнис ходят 6 дней в неделю. Хотели убрать и субботний рейс, но пока оставили.

Чепонкус предложил жителям письменно изложить свои пожелания муниципалитету, поскольку именно он решает, какие рейсы и в какие дни должны состояться. Он подчеркнул, что писать должна не одна бабушка, а группа людей.

"Если жители не могут сами составить такую заявку, есть старосты, они могут помочь в этом", – напомнил Чепонкус.

Однако он сказал, что большой надежды на то, что появится воскресный рейс - нет. Жители должны вместе выбрать один день - субботу или воскресенье, поскольку два дня ездить по этому маршруту слишком дорого.

Это значит, что люди должны определиться, что для них важнее - субботний рынок или воскресная поездка в церковь на богослужение.

"Чтобы потом не было так, что скажут - зимой ездить в церковь холодно... А мы вперед-назад по маршруту Плунге–Медингенай 48 км будем гонять пустой автобус", – сказал Чепонкус.

Эти слова директора - не обещание, а рассуждение. Как уже упоминалось, маршруты утверждает муниципалитет, именно до него надо достучаться.

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