Летнее тепло уходит из Литвы, идет осенняя прохлада

В ночь на четверг активный циклон принесет в Литву прохладу. Летнее тепло уступит место осенней прохладе. Утром будет 9-14 градусов тепла.

Днем будет холодно - всего 12-16 градусов. Усилится неприятный порывистый северо-западный ветер. Во многих районах порывы ветра составят 15-20 м/с, а днем до 21-23 м/с. Ночью пройдут дожди, местами с грозами. Днем чаще будет выглядывать солнце, однако кратковременные дожди возможны во многих районах.

В пятницу циклон уйдет из Литвы. Ночью в Аукштайтии местами пройдут дожди. Днем осадки маловероятны. Ветер понемногу успокоится, но останется порывистым. Ночью во многих районах, а днем местами ветер усилится до 15-20 м/с. Будет прохладно. Ночью 7-12, на взморье 14, днем 13-18 градусов тепла.

В выходные установится зона высокого давления, поэтому осадков будет немного. Разве что в субботу днем местами, в основном на севере, пройдут небольшие дожди. Ветер успокоится. Ночью будет 4-9, у моря 10-13 градусов, днем 14-19 градусов тепла.

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