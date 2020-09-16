Литва согласилась выделить 2,5 млн евро на создание вакцины от коронавируса

Для того, чтобы ускорить создание вакцины от коронавируса, правительство согласилось выделить 2,5 млн евро Фонду мер срочной помощи ЕС (ESI).

Из средств фонда финансируются потенциальные производители вакцин, а также часть расходов на создание вакцины, обеспечение производственных мощностей.

"Этот бюджет будет использоваться для финансирования разработчиков вакцин. Это не оплата вакцины, а ЕС таким образом финансирует потенциальных создателей вакцины и выделяет им средства, чтобы как можно больше вакцин было создано, чтобы они дошли до завершающих стадий", - пояснил А. Верига в среду.

"В настоящее время критериям ЕК соответствуют 22 вакцины-кандидата. С частью производителей идут переговоры, с остальными даже не начинались. С семью потенциальными производителями переговоры продвинулись, с одним Комиссия уже подписала предварительный договор", - добавил он.

И всё же, правительство предусмотрело условие, что сначала будут оцениваться возможности эффективного распределения средств фонда ESI, если такой возможности не будет, то будут выделены дополнительные средства.

О том, что имеющихся средств для помощи производителям вакцин недостаточно, ЕК информировала на прошлой неделе - необходимы дополнительные средства в сумме 750 млн евро.

Несколько ранее страны ЕС договорились о поддержке большего числа создателей вакцины, чтобы увеличить вероятность создания эффективной вакцины от коронавируса в сжатые сроки.

ЕК подписала предварительный договор о закупках с британско-шведской компанией AstraZeneca, которая одна из первых планирует начать производство вакцины.

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