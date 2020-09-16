В Литве меняют порядок выплаты больничного за детей

Правительство Литвы одобрило выплаты по больничным, которые выдают в случае присмотра за младшими школьниками и детсадовцами, если им назначают изоляцию или школа/детский сад работают удаленно.

Такие выплаты будут гарантированы родителям детей до 8 лет, учеников 1-4 классов и детей-инвалидов до 21 года, учащихся в специальных учебных заведениях.

"Выплаты мы предлагаем платить с учетом сложившейся ситуации с COVID-19, поскольку больным и контактировавшим с больными назначается изоляция, а дети не могут оставаться дома одни. Родители, получая пособие по болезни, смогут оставаться дома с ребенком и наблюдать за его самочувствием, помогать ему в учебе. Мы хотим отметить, что во время изоляции ребенок может быть здоров, но родители должны обеспечить ему безопасность и гарантировать соблюдение изоляции – не посещать массовые мероприятия, не общаться с другими людьми и т.д.", - сказал глава Соцмина Линас Кукурайтис.

Принятое правительством решение должен утвердить парламент. Родители, которые находились с детьми дома до вступления этого порядка в силу, получат эти деньги задним числом. Сейчас родители получают деньги, только если ребенок болен.

Основные изменения: деньги будут платить родителям,

если ребенку назначена изоляция решением Национального центра общественного здравоохранения. Будут платить 65,94% зарплаты "на бумаге".

если в школе или детском саду объявлен режим ограничения инфекции. Будут платить 65,94% зарплаты "на бумаге".

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