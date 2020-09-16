Синкявичюс: Литва может направить помощь ЕС на борьбу с загрязнением окружающей среды

После предложений Еврокомиссии об ускорении борьбы с загрязнением окружающей среды еврокомиссар по охране окружающей среды Виргиниюс Синкявичюс заявил, что Литва может направить на эти цели растущую помощь от ЕС.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в среду в своем ежегодном докладе предложила до 2030 года снизить уровень загрязнения окружающей среды в Европе хотя бы на 55%. Ранее целью были 40%.

Эти амбициозные цели поддержали Франция и Германия, а также значительная часть членов Европарламента, а члены Вышеградской группы во главе в Польшей подвергли критике.

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В правительстве Литвы такие цели обычно оценивались осторожно из-за возможной нагрузки на транспортный и сельскохозяйственный секторы экономики.

В. Синкявичюс заявил BNS, что правительство Литвы должно будет пересмотреть свой национальный план, однако у него есть для этого инструменты – дополнительные средства предусмотрены в фонде восстановления ЕС, в новом бюджете и в так называемом механизме Правильных преобразований.

„Литва должны будет пересмотреть свой план развития энергетики и изменений климата с учетом новой цели. Но у Литвы есть инструменты для этого – это дополнительное финансирование NextGenerationEU, новая финансовая перспектива и механизм Правильных преобразований,“ - отметил еврокомиссар.

„В Литве, насколько мне известно, есть План ДНК экономики, но детального плана использования значительно возросших инвестиций ЕС нет, и, полагаю, это прекрасный способ выполнить домашнюю работу и связать новые цели с использованием этих средств,“ - подчеркнул В. Синкявичюс

Для замедления смены климата страны Европы планируют снижать количество газов, вызывающих парниковый эффект. Для этого следует увеличить эффективность энергии, больше инвестировать в технологии забора и хранения диоксида углерода, электрификацию и альтернативные ископаемому топливу, ремонтировать дома, побуждать потребителей менять привычки.

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