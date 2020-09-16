За 8 месяцев госбюджет Литвы недополучил 911,6 млн евро запланированных доходов

В январе-августе этого года поступления в государственный бюджет и бюджеты самоуправлений Литвы были почти на 911,6 млн евро или на 12% меньше, чем планировалось и почти на 377,1 млн евро (5,3%) меньше, чем за тот же период прошлого года, сообщило Министерство финансов в четверг предварительные данные.

Поступления в госбюджет составили около 5,416 млрд евро – на 358,4 млн евро (на 6,2%) меньше, чем за восемь месяцев прошлого года и на 871,7 млн евро (на 13,9%) меньше, чем планировалось.

В августе доходы госбюджета были на 33,2 млн евро (на 5%) больше, чем в августе прошлого года и на 42,7 млн евро (на 5,7%) меньше, чем планировалось.

Налоговые поступления в госбюджет за 8 месяцев составили 5,058 млрд евро – на 736,3 млн евро (на 12,7%) меньше, чем планировалось.

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Поступления от сборов налога на добавленную стоимость в январе-августе составили 2,296 млрд евро – на 537,9 млн евро (на 19%) меньше, чем планировалось. Сборы подоходного налога в национальный бюджет (госбюджет и бюджеты самоуправлений) за 8 месяцев составили 2,176 млрд евро – на 161,1 млн евро (на 6,9%) меньше, чем планировалось.

Совокупные акцизные сборы составили 997,6 млн евро – на 48,4 млн евро (на 4,6%) меньше, чем планировалось. Сборы налога на прибыль составили 455 млн евро – на 62 млн евро (на 12%) меньше, чем планировалось.

Согласно утвержденному сеймом плану доходы госбюджета (без средств ЕС) в 2020 году должны составить 9,548 млрд евро, а со средствами ЕС – 11,53 млрд евро.

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