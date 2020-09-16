Президентская служба о Вериге: он пытается избежать личной ответственности

Президент Литвы Гитанас Науседа призывает министра здравоохранения Аурелиюса Веригу не уходить ответственности.

По данным пресс-службы президента, стремление правящих обсудить вопрос покупки вакцины от COVID-19 на заседании Государственного совета по обороне может быть связано с уже начатыми расследованиями в связи с закупками министерства.

"Организация процесса покупки вакцины от COVID-19 очень важный вопрос обеспечения здоровья общества, за который напрямую и лично отвечает министр здравоохранения. Процесс закупки вакцины от COVID-19 уже начат, а стремление министра снять с себя непосредственную ответственность может быть связано с расследованием прежних закупок министерства", – сказал старший советник президента Дарюс Кулешюс.

По его словам, у президента сейчас не возникает никаких сомнений в том, что вакцину от COVID-19 надо покупать. Глава страны считает, что главное - обеспечить прозрачный и эффективный процесс закупки.

"Президент считает, что в будущем заседание ГСО может проходить для решения стратегических вопросов в борьбе с COVID-19. Однако в данном случае у президента не возникает сомнений в том, что вакцину надо покупать, а выбранный способ делать это вместе с другими странами ЕС - для этого подходит. Однако закупка должна быть прозрачной и эффективной. Президент считает, что министр должен уделять свое время, внимание и решимость на выполнение прямых обязанностей, а не попыткам избежать ответственности", – сказал Кулешюс.

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