В Литве началась уборка картофеля, в Кедайняй вырос корнеплод весом больше 800 граммов

В огороде Милды Исмайловой в Даумантайских садах в этом году уродилась хорошая картошка, пишет портал rinkosaikste.lt.

Во время уборки урожая женщина обнаружила немало крупных картофелин. Одна из них была весом 856 граммов.

"Несмотря на то, что картошку сажаем каждый год, такого урожая у нас еще не было. Я выращиваю картошку без удобрений, только посадила на этот раз картофель нового сорта, видимо, поэтому урожай был лучше", – предполагает Милда.

Из картошки этого года Милда уже готовила цеппелины, и результат ее не разочаровал: "Картошка неплохая, блюдо получилось вкусным".

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