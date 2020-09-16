Погода: воздух прогреется до 27 градусов

В среду утром в Литве будет малооблачно. Осадков не ожидается, только местами, в основном на востоке, прогнозируют туман. Днем будет солнечно, вероятность осадков невелика. Вечером приблизится атмосферный фронт – на западе появятся облака, но вероятность осадков будет небольшой. Днем воздух прогреется до 22-27 градусов.

В ночь на четверг над Литвой пройдет холодный атмосферный фронт – погода изменится. Будет облачно с прояснениями, во многих районах пройдут небольшие дожди. Ночью будет 9-14 градусов выше нуля.

В четверг днем по-прежнему будет облачно, солнце будет выглядывать редко. В большинстве районов пройдут небольшие дожди. Усилится северо-западный ветер, местами до 15-20 м/с. Днем будет холодно - всего 13-17 градусов тепла.

В пятницу ночью и утром во многих районах пройдут небольшие дожди, днем вероятность осадков снизится до минимума. Будет дуть холодный северо-западный ветер, ночью порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Ночью будет 7-12, днем всего 12-16 градусов выше нуля.

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