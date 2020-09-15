Обсуждается открытие счетов компаний из третьих стран в электронных платежных системах

Чтобы облегчить перевод компаний из Беларуси в Литву, обсуждается возможность открывать счета не только в банках, но и в электронный платежных системах, сообщил вице-министр экономики и инноваций Марюс Скуодис. Он считает, что для этого нужны поправки к законодательству.

Согласно действующим законам, открывать счета для учреждения предприятия можно только в банках, имеющих банковские лицензии.

"Мы действительно сейчас интенсивно анализируем, так как законы ЕС действуют и оказывают влияние на наши правовые акты, необходимо ли при учреждении предприятия иметь счет именно в банке или достаточно счета в электронной платежной системе. Такая поправка, если мы сможем ее сделать, позволила бы расширить конкуренцию на рынке", - сказал BNS вице-министр.

"Электронный платежные системы в некоторых случаях более гибкие, хотя требования к ним предъявляются те же и все правовые нормы они соблюдают другими способами. Если нужно проверить информацию о будущем клиенте, проверяют такими способами, которые не используются банками и т.п.", - добавил он.

По мнению Ассоциации предприятий информационных и телекоммуникационных технологий Литвы Infobalt, современные нормы необоснованно ограничивают развитие предприятий fintech-сектора, что снижает конкурентоспособность Литвы.

Вице-президент электронной платежной системы Paysera Марюс Парещус заявил, что в Литве есть условия для открытия счетов с литовским номером счета (IBAN), предприятиям белорусского капитала, однако для этого необходима регистрация предприятия в Литве. По его мнению, еще проще открыть личные счета для работников предприятий.

Он также добавил, что из-за ориентации на местных клиентов и затрат на проверку, банки осторожно относятся к открытию в Литве счетов иностранцами. Поэтому иностранные компании обращаются к электронным платежным системам, где все процедуры можно провести дистанционно.

По данным государственного агентства «Инвестируй и Литве» (Investuok Lietuvoje), возможностью перемещения своего бизнеса интересуется около полусотни компаний информационных технологий из Беларуси, однако сделать они этого не могут из-за юридических препятствий.

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