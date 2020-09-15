Евростат: в Литве в этому году свободных рабочих мест меньше, чем в среднем по ЕС

BNS ru.DELFI.lt

В Литве свободных рабочих мест во втором квартале этого года было меньше, чем в среднем по ЕС, объявил Евростат.

Часть свободных рабочих мест, на которые работодатели активно ищут работников, в апреле-июне составляла 1,3% от всех позиций, или на 0,3 пункта меньше, чем в среднем по ЕС (1,6%), показали данные статистической службы ЕС. За год - во втором квартале по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - этот показатель в Литве снизился на 0,1 пункта. В Латвии этот показатель составил 2,2%, в Эстонии - 1,3%. Больше всего свободный рабочих мест в Чехии (5,4%). Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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