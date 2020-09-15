Правительства Литвы и США подпишут соглашение о сети 5G

Правительства Литвы и США в среду подпишут договор о сотрудничестве в развитии телекоммуникационной инфраструктуры пятого поколения 5G, сообщили дипломаты.

Меморандум в среду в Вашингтоне подпишет министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс и госсекретарь США Майк Помпео, сообщила BNS пресс-секретарь Л. Линкявичюса Раса Якилайтене.

Администрация США в последние годы оказывает давление на страны-союзницы, чтобы не допустить китайский телекоммуникационный гигант Huawei к созданию сетей 5G.

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В соглашении не будут упоминаться конкретные страны или компании.

Подобные декларации США ранее подписали с другими странами Балтии и с Польшей. В них была договоренность оценивать, не контролируются ли поставщики иностранными государствами, в которых нет независимого судебного надзора.

Посол США в Литве Роберт Гилкрист в феврале сказал BNS, что США ожидают, что Литва надлежащим образом обеспечит безопасность 5G и оценит угрозы из Китая.

Военная разведка Литвы оценивает участие компании Huawei в создании сети 5G как рискованное из-за законов коммунистического Китая, которые обязывают компании предоставлять информацию властям.

Компания Huawei заявляет, что придерживается международных правовых норм, а правительство или другие внешние организации не оказывают ее не контролируют.

Линас Линкявичюс и Майк Помпео также обсудят двусторонние отношения и ситуацию в Беларуси.

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