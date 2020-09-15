НЦОЗ уточняет: рассчитывать на сокращение срока изоляции могут не все

Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ) отмечает, что на сокращенный срок изоляции могут рассчитывать только те, кому ее назначили с 14 сентября.

"Закон действует со дня вступления в силу – с 14 сентября", – сказала представитель НЦОЗ Юстина Петравичене.

Это значит, что все, кому изоляция была назначена до этой даты, должны провести в изоляции 14 дней.

Петравичене подчеркнула, что этот порядок касается только вернувшихся из-за границы и не распространяется на тех, у кого был контакт с больными.

С понедельника в Литве действует новый порядок, согласно которому, вернувшиеся из-за границы жители, которым была назначена изоляция, через 8 дней могут сдать молекулярный (PGR) анализ на COVID-19. Если ответ будет отрицательным, то человек может провести в изоляции на 4 дня меньше – 10 вместо 14.

По словам Петравичене, также, по новому порядку, вернувшиеся из-за границы, которым назначена изоляция, могут выходить погулять.

"Если у человека нет симптомов, он чувствует себя хорошо, то он может выходит на улицу. Они могут отходить не дальше 1 км от дома, должны надевать маску", – сказала специалист.

"Им нельзя контактировать с людьми, ходить в магазин, участвовать в мероприятиях", – прибавила представитель НЦОЗ.

Пи данным НЦОЗ на 15 сентября, в изоляции находятся больше 8000 человек (в их числе и больные - 1002).

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